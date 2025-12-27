Coşkuyla alkışladılar

KKTC'ye gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Yeni Yıl Konseri’ne katıldı. Özel, konseri Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la birlikte izledi. Konser sonunda Özel ve Erhürman, Senfoni Orkestrası’nın performansını ayakta alkışladı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından düzenlenen “Yeni Yıl Konseri”, yurttaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan konseri izlemek isteyen sanatseverler salonu doldurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman da KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın “Yeni Yıl Konseri”ni ilgiyle izledi

Orkestra şefliğini Ali Hoca’nın üstlendiği ve özel bir programla sahnelenen Yeni Yıl Konseri’ne, toplumun her kesiminden yurttaşların yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti’nden ve ülkemizden siyasetçiler de katıldı.

Yeni Yıl Konseri, izleyiciler tarafından beğeniyle izlenirken, performanslar salondan alkış aldı.

