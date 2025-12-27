Gençler çok eğlendi

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Güneşköy, Gazimağusa ve Girne 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkez-leri ile Demirhan Engelsiz Yaşam Evi’nde eğitim gören özel gereksinimli gençler için The Elysium Park’ta yılbaşı yemeği düzenlendi.

Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği, The Elysium Park ve Gönyeli Belediyesi iş birliğiyle dü-zenlenen etkinliğe Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Gönyeli Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Bakanlık Müdürü Berna Bayur ve Sosyal Hiz-metler Dairesi Müdürü Alev Ecevit katılarak gençlerle bir araya geldi.

Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Başkanı Zekiye Davman, özel gereksinimli gençlerle bu tür anlamlı etkinliklerde bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, gençlerin sosyal hayata katılımını desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezlerine devam eden gençler ve eğitmenleriyle büyük bir aile olduklarını belirterek, organizasyona katkı sağlayan kurumlara teşekkür etti.

Gönyeli Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, sosyal sorumluluk projelerine verdikleri önemin altını çizerek, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde benzer etkinliklere destek vermeye devam edecekle-rini kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ise etkinliğe altı ilçeden katılan özel gereksinimli gençlerin bir araya gelmesinin önemine değinerek, katkı sağlayan herkese teşekkür etti ve gençlerin yeni yılını kutladı.

Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel de özel gereksinimli gençlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eğitmenlere teşekkür etti ve gençlere hayırlı yıllar diledi.



Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2025, 09:53