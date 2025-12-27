Rakam belirlenmedi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda saat 10.05’te başlayan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Cengiz Alp katıldı. Gizlilik kararı alınan toplantı sonrası geniş detay verilmedi. Ücret konusuna girilmediği, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 7 Ocak 2026'da yeniden toplanacağı belirtildi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu “Bereketimizle geldik. İnşallah bu bereketimiz asgari ücrete de yansır” dedi.

İlk toplantının gerçekleştirildiğini belirten Hasipoğlu, “Normalde hayat pahalılığı oranları belirlendikten sonra ocak ayında başlayan asgari ücret görüşmelerimizi biz ilk kez erkene aldık. Hem işveren tarafının, hem de işçi tarafının düşüncelerini aldık.” şeklinde konuştu.

Hasipoğlu, 7 Ocak tarihinde ikinci görüşmelerini yapacaklarını da vurgulayarak, Ocak ayının ortasına kadar da rakamı belirlemek istediklerini söyledi.

Serdaroğlu: Ülkedeki asgari ücret başlangıç ücreti değil, geçim ücretidir

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise konuşmasında, Bakan Hasipoğlu’nun ilk kez asgari ücret toplantısının başkanlığını yaptığını, dolayısıyla farklı bir tarzda toplantı yaptıklarını aktardı.

Toplantıda gizlilik uyarı kararı alındığını vurgulayarak, bu konuda bir şey söylemeyeceğini belirten Serdaroğlu, kendilerinin de bu gizlilik kararını desteklediklerini kaydetti. Serdaroğlu, toplantıda her kesimin kendi notları üzerinden açıklama yapabileceğini dile getirerek, buna dair herhangi bir kısıtlama veya yasaklama bulunmadığını belirtti.

Alp: Toplantıdaki herkes masanın sorumluluğunun farkında

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Cengiz Alp, toplantıda kendilerine Yüksek Mahkeme’nin gizlilik uyarısı aktarıldığından konuşulan rakamlarla ilgili bir şey söylemeyeceklerini belirtti.

Görüşmenin güzel geçtiğini ve toplantıdaki herkesin masanın sorumluluğunun farkında olduğunu kaydeden Alp, toplantı “163 bin çalışanı, onların işverenlerini ve bu maaşla geçineceklerin ailelerini ilgilendiriyor. Tüm tarafların sorumluluğunu çok iyi hissediyoruz.” dedi.

