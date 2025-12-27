6 kaçak tespit edildi

İçişleri Bakanlığı, ülkede düzensiz göçle mücadele kapsamında Lefke, Güzelyurt, Lefkoşa ve Gazimağusa bölgelerinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimler, polis birimleri ile ilgili kaymakamlıkların koordinasyonu altında yürütüldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; saha kontrollerinde ülkede izinsiz ikamet eden toplam 6 kişi tespit edilerek yakalandı.

Yakalanan şahıslar, ilgili mevzuat kapsamında yasal işlemlere tabi tutuldu. Konuya ilişkin polis ve kaymakamlık yetkilileri, şüphelilerin kimlik bilgilerini ve ikamet durumlarını kontrol ettiklerini, ayrıca olayla bağlantılı olabilecek başka kişilerin tespit edilmesine yönelik araştırmaların da devam ettiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla düzensiz göçle mücadele çalışmalarının ülke genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Bakanlık yetkilileri, denetimlerin yalnızca yakalama işlemleriyle sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda izinsiz ikametin önlenmesine yönelik bilgilendirme ve önleyici faaliyetlerin de eş zamanlı olarak yürütüldüğünü ifade etti.

Denetimlerin, ilgili bölgelerde yaşayan halkın güvenliğini sağlamaya ve düzensiz göç kaynaklı olası riskleri azaltmaya yönelik düzenli bir uygulama olduğu kaydedildi.

Yetkililer, önümüzdeki dönemde de benzer kapsamlı denetimlerin periyodik olarak yapılacağını bildirdi.

