Mağusa’ya gazi ünvanı verilişinin yıldönümü dolayısıyla Zafer Anıtı’nda tören düzenlendi.

Törende konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Mağusa’nın gazilik unvanını hak ettiğini söyledi.

Tören protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Törende ilk konuşmayı Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğretmeni Emine Tosunoğlu yaptı.

Tosunoğlu, kentin kuşatma, yokluk ve sabırla geçen mücadele yıllarının ardından gazilik ünvanıyla taçlandırıldığını dile getirerek, gazilik ünvanının geçmişin bir hatırası, gelecek nesillere de bırakılacak miras olduğunu kaydetti.

Törende okunan şiirin ardından Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da konuşma yaptı.

Uluçay, Gazimağusa’nın üreten ve çalışan insanların şehri olduğunu söyleyerek, gazilik unvanının hak edilmiş bir unvan olduğunu vurguladı.

