Yoğun ilgi gördü

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi öncülüğünde, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu iş birliğiyle, Neşeli Cumartesiler kapsamında “Yeni Yıl” etkinliği düzenlendi. Etkinlik, LAÜ öğrencilerinin yoğun ilgisi ve katılımıyla gerçekleştirildi.

“LAÜ’de Yeni Yıl” temasıyla düzenlenen program, Noel Sineması gösterimi ile başladı. Etkinlikler ara-sında Yeni Yıl Saksı Tasarımı ve Fidan Dikimi Atölyesi, Yeni Yıl Süsü Tasarım Atölyesi, Kapı Süsleri ve Re-sim Çerçevesi Tasarım Atölyesi, hazine avı ve oyunlar, Latin Dans Atölyesi, Yeni Yıl Şıklığı Moda Gösteri-si, Noel Korosu ve sahne gösterileri ile Latin Dans Gösterileri yer aldı.

Programın devamında farklı lezzetlerin sunulduğu Yeni Yıl Yemeği organize edildi. LAÜ Gastronomi Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan ve sunulan yemekler katılımcılara ikram edildi. Gün boyunca sıcak çikolata ve zencefilli kurabiye ikramının da yapıldığı etkinlikte, renkli görüntüler oluştu.

Öğrenciler, etkinlik boyunca arkadaşlarıyla birlikte 2026 yılını coşku içinde karşılama imkânı buldu. Etkinlik, DJ Yusuf Kablan’ın performansı ile sona erdi ve katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.