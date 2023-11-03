Savaşın şiddeti arttı

İsrail ordusu dün hem Cibaliye hem Bureyc kamplarına birden saldırdı. İsrail ordusu bir başka kampa broşür atarak saldırı düzenleyeceğini haber etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze şehrinin kenar mahallelerine yaklaştıklarını belirterek, "Acı kayıplarımız var" ifadesini kullandı. Öte yandan Hamas, misilleme olarak Lübnan'dan İsrail'i vurduğunu duyurdu. Uzmanlar, Gazze bombardımanının başlamasından bu yana Lübnan'dan İsrail'e en yoğun saldırıların dün gerçekleştiğini kaydetti.

İsrail, Cibaliye mülteci kampını 48 saat içerisinde üçünü kez vurdu. İlk iki saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Enkaz altında kalanları arama - kurtarma çalışmaları devam ederken İsrail ordusu yeniden Cibaliye'ye saldırdı.

Saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğü belirtildi. Gazze Şeridi'ne adını veren Gazze bölgesindeki Bureyc mülteci kampı bugün İsrail saldırılarının hedefi oldu.

Bureyc'e yapılan saldırıda en az 15 Filistinlinin öldüğü duyuruldu.

Bureyc mülteci kampı geçtiğimiz günlerde vurulan Nuseyrat mülteci kampının hemen yanında bulunuyor.

İsrail havadan gerçekleştirdiği saldırıların yanısıra Gazze bölgesinde iki ayrı noktadan kara operasyonuna başladı.

Uzmanlara göre İsrail ordusu Gazze ve Kuzey Gazze bölgelerinde bir kıskaç harekatı gerçekleştiriyor.

Netanyahu: Acı kayıplarımız var

Gazze'ye kara harekatı sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan açıklama geldi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, bir askeri üsse gerçekleştirdiği ziyarette konuştu.

Netanyahu, "Çok etkileyici başarılarımız oldu. Gazze şehrinin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var." dedi.

"İlerleme kaydediyoruz" diyen Netanyahu, "hiçbir şeyin kendilerini durduramayacağını" savunarak Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sivillere güneye göç etmeleri çağrısını yineledi ve "Hamas'ı etkisiz hale getirmek için operasyonlarına ara vermeyeceklerini" kaydetti.

Hamas Lübnan’dan İsrail’i vurdu

Hamas'tan da saldırılara misilleme gecikmedi. Hamas, Lübnan'daki El Kassam Tugayları'nın israil'in kuzeyindeki Kiryat Şmona'ya 12 roket fırlattığını duyurdu.

Birçok araç alev aldı. Uzmanlar, Gazze bombardımanının başlamasından bu yana Lübnan'dan İsrail'e en yoğun saldırıların dün gerçekleştiğini kaydetti.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırısının uluslararası hukukun küstahça ihlali ve bir savaş suçu olduğunu kaydetti.