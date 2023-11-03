Çok sevilen bir insandı

Güzelyurt Kurtuluş Lisesi Edebiyat öğretmenlerinden Derya Karslı Kılıçoğlu 45 yaşında hayatını kaybetti. Kılıçoğlu'nun ölümü bölgede derin bir üzüntü yarattı.

Derya Karslı Kılıçoğlu'nun geçirmiş olduğu kalp krizi sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Eğitim Bakanlığı ve Yalova Spor Kulübü birer başsağlığı mesajı yayımlarken, KTOEÖS dünkü eylemini erteledi.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu hayatını kaybeden Öğretmen Kılıçoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı

Çavuşoğlu’nun mesajı şöyle:

“Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nde görev yapan edebiyat öğretmenimiz Derya Karslı Kılıçoğlu’nu zamansız bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Acımız çok büyüktür.

Genç yaşta aramızdan ayrılan değerli öğretmenimiz Derya Karslı Kılıçoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı dilerim.”

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2023, 09:56