Kilosu 50 lira

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Otobüs Terminali’nde her Perşembe günleri kurulan halk pazarında satışa sunulan bazı sebzelerin fiyatında bir nebze düşüş görülse de bazı ürünlerin fiyatı cep yaktı. Perşembe pazarında, en pahalı ürünler arasında 80 TL raf fiyatı ile erik ve üzüm dikkat çekti.

Brokoli ve Cennet hurması dün 70 TL’den, ayva ile mango ise 60 TL’den satıldı.

En ucuz ürünler arasında kabak 20 TL ile ilk sırada yer alırken, Ayşe kadın fasulye 60, taze fasulye 50 TL’den satışa sunuldu. Marul 35 TL’den alıcı beklerken, vatandaşlar fiyatların düşmesi için hükümeti göreve çağırdı. Pazara alışverişe giden vatandaşlar, “burası piyasaya göre en ucuz olması gereken yer, fiyatlar burada böyle ise marketlerde, manavlarda hayal bile edemiyoruz” şeklinde konuştu. Vatandaşlar, gerek pazarların gerek marketlerin gerekse tüm piyasanın denetlenmesi gerektiğini belirtti.