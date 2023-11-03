Devamı gelecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, altyapı projelerinin hayata geçmesiyle, ülkenin çehresinin değiştiğini; kabloyla elektrik getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Tatar, “Sanayi bölgelerinde yer kalmadı, turizmde yatırımlar yapılıyor. Yatırım ikliminin artması ve Türkiye’nin desteği gelişimde önemlidir. İki devletli siyaset ve Maraş politikası, devletin temelini güçlendiriyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen İskele İlçesi muhtarları toplantısına katıldı.

Toplantıya kimler katıldı

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bafra’da yer alan toplantıda, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz, Cumhurbaşkanı İdari Daire Müdürü Osman Çağakan, Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürü Halit Bağman, Baş Danışman Aydın Akkurt, Yerel Yönetimler Danışmanı Sinan Güneş, Cumhurbaşkanı Halkla İlişkiler Danışmanı Mesut Genç ve Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta yeni bir dönemin başladığını belirterek, Kıbrıs Türkleri ile Türkiye arasındaki bağları kopartacak, Avrupa Birliği içinde eritecek ve zamanla varlığı tehdit edecek federal temelde çözümden vazgeçildiğini dile getirdi.

Yeni siyasetin, iki eşit egemen devletin iş birliğiyle bir anlaşma olduğunu anlatan Tatar, iki devlet zemininin güçlendiğini, ülkeye yatırımların yapıldığını kaydetti.

İş yapacak hükümetlere ihtiyaç var

Ülkede iş yapacak hükümetlere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, liyakata dayalı bir düzen olması gerektiğine de dikkat çekti; üretim, katma değerin artması, fırsat eşitliği, eğitim, turizm, tarım ve inşaat sektörüyle gelişim sağlanabileceğini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha fazla kabul görmesiyle yatırımların da attığını dile getiren Tatar, “Sanayi bölgelerinde yer kalmadı, turizmde yatırımlar yapılıyor. Yatırım ikliminin artması ve Türkiye’nin desteği gelişimde önemlidir. İki devletli siyaset ve Maraş politikası, devletin temelini güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.

“Tanınmayan ülkenin politikası iflas edecek” diyenlerin olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 144 farklı ülkeden öğrenci, 100 den fazla ülkeden turist ve yatırımcı geldiğini belirtti.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ve Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz da toplantıdan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a muhtarları bir araya getirdiği için teşekkür etti.