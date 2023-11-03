Gündem oldu

Kara para aklama iddialarıyla bir süredir gündemde olan Dilan ve Engin Polat çifti, İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çiftin, sahte fatura yöntemiyle elde ettikleri 200 milyon lirayı aile şirketlerine transfer ederek çok sayıda gayrimenkul ile araç aldıkları belirlendi. “Burası cildime iyi gelmiyor.” diyen Dilan Polat’ın polislerden vitamin istediği öğrenildi. Gözaltındaki Engin Polat’ın anneannesi Zehra Yılmaz, sağlık sorunları göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Avukat Haydar Enes Çetinkaya da bugün gözaltına alınırken çiftin ev ve iş yerlerindeki araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine çekildi. İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Kürşat Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'ün de olduğu 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi’nde gözaltında tutulan şüpheliler, dün gece saatlerinde sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Soruşturma kapsamında yürütülen operasyonda bugün yeni gelişmeler yaşandı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ismin, Polat çiftinin avukatı Haydar Enes Çetinkaya olduğu öğrenildi. Polat çifti hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ev ve iş yerlerindeki 14 araç, çekicilere yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Girne’deki şubesi mühürlenmişti

Dilan Polat'ın sahibi olduğu Dilan Polat Estetik ve Güzellik Merkezi, 14 Nisan 2023 tarihinde Girne'deki şubesiyle Kıbrıs’ta hizmet vermeye başlamıştı. Mayıs ayında Girne Belediyesi Sağlık Birimi’nin gerçekleştirmiş olduğu denetimlerde Dilan Polat Güzellik Merkezi’nde sağlık karnesiz personel çalıştırdığı tespit edilmişti.

Söz konusu ihmalkarlık üzerine harekete geçen Girne Belediyesi Sağlık Birimi yetkilileri, Dilan Polat'ın sahibi olduğu işletmeyi mühürlemişti.

