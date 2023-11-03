KKTC'de bir skandal daha

Kuzey Kıbrıs’ın önemli kamu kuruluşlarından olan Telekomünikasyon Dairesi’nde ‘’yolsuzluk, hırsızlık, suistimal’ soruşturması başlatıldı. Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın uyarısı üzerine harekete geçen mali polisin, toprağa gömülü çok sayıda malzeme bulduğu, resmi evrakların incelemeye alındığı bildirildi.

Bakan Arıklı da dün daire müdürü Ömer Kanlı’nın eşliğinde depoları gezerek incelemede bulundu. Daire envanterinde olmayan 5 bin adet ‘Raychem’ malzemesi bulunduğu, bunların her birinin 150 Euro’ya satın alındığı belirtildi. İlk etapta 500 bin Euro civarında bir skandalın patlak vermesi bekleniyor.

Kurul sayıma başladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ilerleyen günlerde ilaç ve eczacılıkta yaşanan soruşturmanın bir benzerinin Telekomünikasyon Dairesi konusunda da yaşanabileceğini söyledi.

Bakan Arıklı dün 13.00 sıralarında Telekomünikasyon Dairesi'nin Lefkoşa ve SOS Çocukköyü yakınlarındaki depolarında inceleme yaptı. Bakan Arıklı'ya inceleme sırasında Daire Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Ömer Kanlı ve daire personeli de eşlik etti.

Arıklı, Telekomünikasyon Dairesine ait depolarda yaptığı denetimin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yıllar öncesine dayanan, sayım yapılmaması, suistimal ve hırsızlık vb. bir takım iddiaların söz konusu olduğunu ve konuyla ilgili Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu'nu üç hafta önce bu konu üzerine göreve davet ettiklerini ve kurulun sayıma başladığını anlattı.

Toprağa gömülü malzeme bulundu

Arıklı, birçok yerde toprağa gömülü malzeme bulunduğunu, Daire envanterinde dijital ortamda "yok" görünen "Raychem"lerden (ısıyla büzüşen ek malzemesi) 5 bin adet bulunduğunu, bazı kişilerin Daireyle ticari faaliyetlerinin tespit edildiğini ve bilinçli bir suistimal ve hırsızlığın söz konusu olabileceğini belirtti.

Yıllardan beri depolarda sayım yapılmadığının belli olduğunu kaydeden Bakan Arıklı, SOS ÇocukKöyü yakınlarında Daireye ait depo civarlarında toprağa gömülmüş malzemelerin bulunduğunu ve bunların Teftiş Kurulu tarafından fotoğraflandığını da ifade ederek, konuyla ilgili Sayıştay ve Savcılığın göreve çağırılacağını, tıpkı sahte reçete olayında olduğu gibi bu konuda da oldukça sıkıntılı günlerin yaşanabileceğini sözlerine ekledi.