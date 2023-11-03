‘Halkın gücü tükendi’

Kamuda örgütlü beş sendika, elektriğe zam kararını protesto etmek için Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) önünde eylem yaptı.

Sendikalar eyleme, yöneticilerin “cirilene cirilene” gitmesi için bir lastik ve hesap yapmayı bilmedikleri gerekçesiyle kullanmaları için bir hesap makinesi de getirdi. Eylemde halkın alım gücünün tükendiği, zamları ödeyemez duruma geldiği belirtildi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kamu İşçileri Sendikası (KAMUİŞ), elektrik zammını protesto etti. Eyleme, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri Asım Akansoy ile Sami Özuslu da katılarak destek verdi.

Beş sendikadan birer yetkilinin konuşma yaptığı eylemde, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Yönetim Kurulu üyesi Harper Bahadi de söz alarak açıklamalarda bulundu.

Eylemde ilk olarak KTAMS Başkanı Güven Bengihan konuştu.

Bengihan: Kötü yönetim o koltuktan gitmeyi gerektirir

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “başarısız” olarak nitelediği Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun hükümetin temsilciliğini yaptığını ifade etti.

Ülkede 3 gün önce yoksullaşmaya karşı bir miting yapıldığını ve bu mitinge toplum liderlerinin çocuklarının da katıldığını anımsatan Bengihan, “Hükümet bundan ders çıkaracağına, nispet yapar gibi, 3 gün sonra yüzde 31 zam yaptı, sonra bunu 15’e düşürdü” dedi.

Bengihan “yönetme becerisi olmadığını” söylediği yetkilileri, “ülkeyi sevmemekle”; “koltukta oturmak için ne gerekiyorsa yapmakla”; “halkı bilinçli olarak yoksullaştırmayla” ve “toplumun kültürünü, kimliğini yok etmekle” suçladı.

Maviş: Kötü yönetimin faturasını halk ödüyor

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de, kötü yönetimin faturasını halkın ödediğini iddia etti.

Kıb-Tek’in halkın kurumu olduğunu belirten Maviş, yöneticileri kurumu vatandaş ve sendikayla karşı karşıya getirmekle suçladı.

Atan: Halk yoksullaşmaya devam ediyor

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan ise, halkın yoksullaşmaya, koltuklarda oturanların ise bunu izlemeye devam ettiğini savunarak sözlerine başladı.

Elektriğe yapılan zammın marketlere de yansıyacağını belirten Atan, “Ya bu zammı geri çekecekler ya da bazı şeylere hazırlıklı olacaklar” dedi.

Serdaroğlu: Yaşam kalitemiz bitecek

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise, “Elektrik zammının en başından yüzde 15 olacağını herkes bilsin” diyerek, ilk önce yüzde 30 olarak açıklanmasının “taktik” olduğunu savundu.

Gökçebel: Fakirleştirilmeye dur zamanı geldi

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise konuşmasında, halkın fakirleştirildiğini iddia ederek, buna "dur" deme zamanının geldiğini söyledi.

Bahadi: Kıb-Tek’i tahsildar ettiler

Destek vermek amacıyla eylemde bulunan El-Sen Yönetim Kurulu üyesi Harper Bahadi de söz alarak, zamların Kıb-Tek zorda olduğu için yapılmadığını, sorunun hükümetin AKSA ile yaptığı sözleşme olduğunu kaydetti.

Kalecik 2 sözleşmesinde 8 makinesi olan AKSA’ya kira bedeli adı altında 26 makine parası ödendiğini ve Kurumun bu şekilde, 15 yılda alım garantisi haricinde, AKSA’ya 234 milyon euro ödediğini anlatan Bahadi, birkaç ay önce imzalanan sözleşmeye ise 51 makine yazıldığını kaydetti.



Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2023, 10:06