Siyasi tarihe geçti

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkenin yeni kabinesini duyurdu. Kabine, 11 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerin ardından görev yapacak isimleri içeriyor ve dikkat çeken bir isim olarak Kamu İhalelerinden Sorumlu AI (yapay zeka) Bakan Diella da yer aldı.

Başbakan Rama, Sosyalist Parti’nin Ulusal Meclis toplantısında kabinenin detaylarını paylaştı. AI Bakan Diella, Kamu İhalelerinden Sorumlu Bakanlıktan sorumlu olacak.

Kabinenin ilerleyen günlerde Meclis’te oylanarak resmen göreve gelmesi bekleniyor.

Başbakan Rama, 11 Mayıs seçimlerinde 140 sandalyeli meclise 83 milletvekili sokarak partisine zafer kazandırmıştı.

Yapay zekanın bakanlık seviyesinde görev alması, Arnavutluk yönetiminde teknolojinin artan rolüne işaret ediyor.

Kabinedeki diğer isimler arasında Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ile Enerji Bakanı Belinda Balluku, İçişleri Bakanı Albana Koçiu, Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali, Maliye Bakanı Petrit Malaj, Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Delina Ibrahimaj, Eğitim Bakanı Mirela Kumbaro, Adalet Bakanı Besfort Lamallari, Savunma Bakanı Pirro Vengu, Sağlık ve Sosyal Refah Bakanı Evis Sala, Kültür, Turizm ve Spor Bakanı Blendi Gonxhja, Çevre Bakanı Sofjan Jaupaj, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Andis Salla, Kamu İdaresi ve Yolsuzlukla Mücadele Bakanı Adea Pirdeni, Yerel Yönetimler Bakanı Ervin Demo, Parlamento ile İlişkiler Bakanı Toni Gogu ve AB Başmüzakerecisi Majlinda Duka bulunuyor.

