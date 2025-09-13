 ‘Kabul edilemez’

Avrupa Parlamentosu’nun, 5 Kıbrıslı Rum’un KKTC’de tutuklu bulunmasının kınayan karar tasarısını 597 oyla onayladığı, sadece 5 kişinin çekimser kaldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi Avrupa Parlamentosu’nun kararının “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünün, insan haklarının ve hukuk devletinin korunmasından” yana güçlü bir karar olduğunu belirtti.

Habere göre AKEL AP üyesi Yorgos Yeorgiu’nun da sözlü değişiklik önerisi kabul edilerek ilgili metine eklendi.

Metine eklenen değişiklikte “10 Eylül 2025’te 5 Kıbrıslı Rum’dan 3’ü, askeri mahkeme tarafından şartlı serbest bırakılmasıyla birlikte bu kişilerin 'işgal altındaki' bölgelerde kaldığı ve evlerine dönemediği” ifadesi yer aldı.

Haravgi gazetesi “5 Kıbrıslı Rum’un Yasa Dışı Tutuklanması Konusunda Avrupa Parlamentosu tarafından Kınama” başlıklı haberinde onaylanan ilgili karara yer verdi.

Habere göre kararda ayrıca “Kıbrıs’ın kuzey bölümünün Türkiye tarafından 'işgali' kınandı” .

Avrupa Parlamentosundaki Rum ve Yunan üyelerin, 5 Kıbrıslı Rum’a ilişkin olayı, “kaçırma eylemi ve siyasi tutsaklık” olarak nitelendirdiği ve Türkiye’ye karşı cezalandırıcı tedbirler alınmasını talep ettiği de haberde yer aldı.

Politis gazetesi ilgili haberi “Avrupa Parlamentosu 5 Kıbrıslı Rum’un Derhal Serbest Bırakılmasını İstedi-Komisyon’a Türkiye’ye Karşı Olası Tedbir Alınmasını İnceleme Çağrısı Yaptı” başlığıyla aktarırken Alithia gazetesi ise haberi “Yasa Dışı Tutuklama Nedeniyle Sahte Devlete Yeni Kınanma” şeklinde yer verdi.

Hristodulidis memnun oldu

Haravgi gazetesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Avrupa Parlamentosu’nun, KKTC’de tutuklu bulunan 5 Kıbrıslı Rum ile ilgili kararını yorumladı.

Oldukça önemli siyasi bir müdahaleden söz eden Hristodulidis, kararın, büyük bir destekle alınan nadir kararlardan biri olduğuna dikkat çeken Avrupa Parlamentosu Başkanı ile temasa geçtiğini de söyledi.

Weber’den sert mesaj

Bu arada Fileleftheros gazetesi, Avrupa Halk Partisi Başkanı Weber’in, “X” platformu üzerinden yaptığı açıklamasına yer verdi.

Habere göre Weber “5 Kıbrıslı Rum’un, Türk işgal rejimi olarak nitelendirdiği makamlar tarafından tutuklanmasını sert bir şekilde kınadıklarını” belirtti.

Weber “önceden tasarlanmış bu hamleyle kuzeye geçişler konusunda korku yaratmaya çalışıldığını" ileri sürdü ve 5 Kıbrıslı Rum’un derhal serbest bırakılmasını talep ettiklerini söyledi.

AB Demokrasi, Adalet ve Hukukun üstünlüğü Komiseri Michael McGrath ise yaptığı açıklamada Avrupa Birliği vatandaşlarının haklarının çiğnenmesine tahammül etmelerinin mümkün olmadığını, 5 Kıbrıslı Rum’un KKTC’de tutuklu bulunmasının kabul edilemez olduğunu ve derhal serbest bırakılmaları gerektiğini savundu.

McGrath, “görmezden gelemeyecekleri bir krizin söz konusu olduğunu ve bu olayın Kıbrıs’ın 51 yıllık bölünmüşlüğünün bedelinin trajik bir hatırlatması" olduğunu iddia etti.