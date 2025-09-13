Projeler incelendi

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kalkınma Ekonomi İşbirliği (KEİ) Ofisi Koordinatörü Erol Öz ve sektörel uzmanları, dün Güzelyurt’ta destekledikleri projeleri yerinde inceledi.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Erol Öz ve ekibi projeleri tek tek ziyaret ederek, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’dan bilgi aldı. Ziyaret kapsamında, asfalt kaplama ihalesi tamamlanmış olan ve en geç bir hafta içinde bitmesi beklenen Güzelyurt Belediyesi Zümrütköy Yol Yapım Projesi ile Yeni Güzelyurt Devlet Hastanesi Yapım Projesi ele alındı.

KEİ Ofisi yetkilileri ayrıca, destek verdikleri Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne yapılan yeni derslikleri ve Bostancı Fikri Karayel İlkokulu’nun yenileme çalışmalarını da yerinde inceledi. Ziyarette, ihalesi yapım aşamasında olan ve 75 milyon TL kaynak ayrılan Şahinler kırsal kesim arsalarının altyapı ve asfalt çalışmalarının son durumu hakkında da bilgi alındı.

Erol Öz ve ekibi, projelerin ilerleyişi ve tamamlanma süreçlerini yerinde gözlemleyerek, sürdürülen yatırımların etkin bir şekilde yürütülmesini değerlendirdi.