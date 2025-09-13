142 ülke lehte oy kullandı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, yapılan oylamada İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü canlandırmayı hedefleyen “New York Deklarasyonu”nu kabul etti.

142 ülke lehte oy kullanırken, aralarında İsrail ve ABD’nin de bulunduğu 10 ülke karşı çıktı, 12 ülke ise çekimser kaldı. Metin, Hamas’ın saldırılarını açıkça kınayarak silah bırakmasını ve tüm rehineleri serbest bırakmasını talep ediyor.

Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde sunulan deklarasyon, Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi ve bağımsız, egemen bir Filistin devletinin kurulması çağrısında bulunuyor. Belge, Hamas’ın Gazze’deki yönetimini sonlandırıp silahlarını Filistin Yönetimi’ne devretmesi gerektiğini de vurguluyor.

Deklarasyon ayrıca, Gazze’de geçici bir uluslararası istikrar misyonu konuşlandırılmasını öngörüyor. Bu misyonun amacı, sivil halka destek sağlamak ve güvenlik sorumluluklarının Filistin Yönetimi’ne devrini kolaylaştırmak.

Oylama, 22 Eylül’de New York’ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Suudi Arabistan’ın eşbaşkanlığında düzenlenecek BM zirvesi öncesinde yapıldı. Macron bu zirvede Filistin devletini resmen tanıyacağını açıkladı. Bazı diğer liderlerin de benzer adımlar atması bekleniyor.

Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Filistin devleti olmayacak” diyerek karşı çıkarken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın zirveye katılımı ABD’nin vize engeli nedeniyle belirsizliğe girdi.

93 BM üyesinin yaklaşık üçte ikisi 1988’de ilan edilen Filistin devletini tanıyor. Ancak Gazze’de süren savaş, Batı Şeria’daki yerleşimlerin genişlemesi ve İsrail’in ilhak planları, iki devletli çözümün fiilen imkansız hale gelebileceği endişelerini artırıyor.

İsrail kararı reddettiğini açıkladı

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kararın bütünüyle reddedildiği belirtildi.

ABD'nin de aralarında olduğu 10 ülkenin "hayır" oyuna karşı 142 "evet" oyuyla kabul edilen karara ilişkin yapılan açıklamada, bildirge Hamas'ı "terör örgütü" olarak anmadığı, esirleri iade etmeyi ve silah bırakmayı reddettiği gerekçeleriyle eleştirildi.

Kararın barış için çözümü ilerletmediği ve Hamas'ı savaşı sürdürmeye teşvik ettiği iddia edilerek "hayır" oyu kullanan 10 ülkeye teşekkür edildi.

