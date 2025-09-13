‘Ülkeyi birlikte yöneteceğiz’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı Seçimi için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) adaylık başvurusunda bulundu. Erhürman, “Bugün yeni dönemin başlangıç günüdür” dedi. “Yapacak çok işimiz, yürüyecek bir yolumuz var.” diyen Erhürman, “Bu güzel ülkeyi hep birlikte çok güzel yöneteceğiz” ifadesini kullandı.

Tufan Erhürman, CTP Genel Merkezi’nde partililerle buluşarak, başvuru için mahkemelere yürüdü. Erhürman, Parti Merkezi çıkışında ve başvurunun ardından alkışlarla karşılandı.

“Birlik, Mücadele, Dayanışma”, “Vardık, Varız, Var Olacağız”, “Sesimiz, Sözümüz Tufan Erhürman”, “Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman” sloganları atılan yürüyüşte, KKTC, TC, parti bayrakları ve dövizler taşındı.

Yürüyüşe, Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, CTP’li ve bağımsız milletvekilleri ile CTP’li belediye başkanlarının yanı sıra LTB Başkanı Mehmet Harmancı, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, bazı sendika temsilcileri ve partililer katıldı.

Tufan Erhürman başvurusunun ardından yaptığı konuşmada, “Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir dönemi hep birlikte başlatmak için başvurumuzu yaptık. Hepimize hayırlı olsun.” dedi.

Erhürman konuşmasına şöyle devam etti:

“Güzel ülkemin, yurtsever insanları, demokrasiye, özgürlüğe, insan haklarına, barışa inanan insanları… 'Hangi partidenim daha önce hangi partiye oy vermiştim' diye hiç düşünmeden çocuklarımız için, to-runlarımız için hem burada, hem de bütün gönüller burada. Gönülleri kazana kazana yürümeye de-vam ediyoruz.”

“Yapacak çok işimiz, yürüyecek bir yolumuz var.” diyen Erhürman, şunları kaydetti:

“Bu ülke, bu halk kendisiyle, ülkesiyle, kurumlarıyla yeniden gurur duyacak. Hep birlikte yürüyeceğiz, hep birlikte kazanacağız ve bu güzel ülkeyi hep birlikte çok güzel yöneteceğiz. İyi ki varsınız, yürümeye devam. Sağ olun, var olun.”

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2025, 10:08