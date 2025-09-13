42 gün sonra özgür

Hüseyin ÇİÇEK

İskele Kaza Mahkemesi’nde genel rahatsızlık, kişisel verileri ihlal etme ve mülkte tecavüz suçla-rından yargılanan Kıbrıslı Rum sanıklar, G.G. (E-66), A.K (E-60), A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L. (E-68), dün yeniden yargıç karşısına çıkarıldı. Sanıklar,

Yüksek Mahkeme’nin aldığı karar çerçevesinde teminatla serbest bırakıldı. Bir ayı aşkın süredir cezaevinde bulunan sanıklar tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalınca bir birlerine sarılarak, gözyaşı döktü.

Sanıklar, geçtiğimiz Çarşamba günü de Lefkoşa’da askeri mahkemeye çıkarılmış, yargılandıkla-rı sınır ihlali davasından yine Yüksek Mahkeme’nin aldığı karar uyarınca serbest bırakılmıştı.

Ancak sanıklar, davaları bitinceye kadar KKTC haricine çıkamayacak.

Davaları sürecek

İskele Kaza Mahkemesi’ndeki duruşmada ilk sözü alan iddia makamı, tadilat çalışması yapıldı-ğını, dava ikame edileceğini, ithamnamenin ibraz edildiğini belirterek, duruşma için yeni bir gün talep etti.

Savunma makamı ise, sanıklardan ikisi hakkında 3 ayı aşmayacak şekilde Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesi kararının Yüksek Mahkeme tarafından bozulduğunu, Yüksek Mahkeme’nin temi-nat şartlarının yerine getirildiğini ifade etti.

Yargıç da, Yüksek Mahkeme’nin, 50/2025 ve 51/2025 sayılı kararında belirtilen teminatla iki sanığın serbest bırakılmasına emir verdi.

İskele Kaza Mahkemesi’ndeki bir sonraki duruşmanın tarafların mutabakatıyla 19 Eylül’de ya-pılmasına emir verildi.

Sanıkların askeri mahkemedeki yargılanmasına da gelecek hafta devam edilecek.





Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2025, 09:56