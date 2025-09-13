Yine kazanacağız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve partililer ile destekçileri eşliğinde dün Lefkoşa Mahkemelerine gelerek, adaylık başvurusu yaptı.

Tatar, adaylık başvurusunu Yüksek Seçim Kurulu Genel Sekreteri Neşe Başkan’a sundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a eşi Sibel Tatar da eşlik etti. Tatar, adaylığının ülkeye hayırlı olmasını te-menni ederken, “Seçim gecesi bir kez daha zafere imza atacağız” dedi.

Tatar, adaylık başvurusu öncesinde Atatürk Anıtına, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardın-dan çelenk sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, buradan başlayan kortej yürüyüşü sonrası Mahkemeler önünde basın toplantı-sı düzenledi.

Destek sloganları atıldı

KKTC-TC ve “Ersin Tatar” bayrakları taşınan kortejde, Ersin Tatar’a destek sloganları atıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adaylık başvurusu sonrası yaptığı açıklamada, 5 yıl önce seçildiği Cumhur-başkanlığı dönemini başarıyla tamamladığı ve yeni dönemde de halkın desteğiyle sandıktan zaferle çıkacağına inanç belirtti.

Bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük desteğini aldığını, iki devletli siyasete tam destek gördüğü-nü ifade ederek, UBP, DP ve YDP’nin de verdiği desteğe teşekkür eden ve şükranlarını sunan

Tatar, ihmal ettiğini ifade ettiği eşi Sibel Tatar’a da özverili desteğinden dolayı teşekkür etti.

“Sağduyu ittifakı” yanında kendisine destek olan tüm partililer ile yüreğinde vatan sevgisi olan herkese teşekkür eden Tatar, “Cumhurbaşkanlığı dönemimizde attığımız adımlar karşılık buldu, devletimiz kendi adıyla bayrağıyla birçok ülkede yer aldı, ziyarette bulunduk, kabul gördük” dedi.

Tüm bu adımları, Kıbrıs Türk siyasi tarihine geçen adımlar olarak nitelendiren Tatar, Türk Devletleri Teş-kilatı üyeliği, Azerbaycan ziyaretlerinin, tarihi adımlar olduğunu, diğer devletler ile samimi ilişkiler içeri-sinde olduklarını söyledi.

Gururla bunları paylaştığını ifade eden Tatar, bugün KKTC’nin güçlü, saygın, onurlu, altyapısı güçlü bir devlet olduğunu kaydetti.

Henüz yolun başındayız

“Henüz yolun başındayız, enerjimizi hiç kaybetmeden devlete halka hizmet etmek hedefindeyiz” di-yen Tatar, geleceğe umutla ve Anavatan Türkiye’nin desteğiyle yürümeye devam edeceklerini söyledi.

“Sizin desteğinizle bu onurlu göreve devam etmek amacıyla çalışmaya devam edeceğiz” diyen Tatar, “Bağımsızlık egemenlik ve devletimize Türkiye’nin desteğiyle sahip çıkmaya, geliştirmeye, bu yolda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Sandıklardan rekor oyla çıkacağız

“Seçim gecesi bir kez daha zafere imza atacağız” diyen Tatar, Cumhurbaşkanlığında icraat görevi olma-dığını ama bu makamda icraatın yolunu açtığını ve açmaya devam edeceğini söyledi.

Seçime 5 hafta kaldığını ve "sandıklardan rekor oyla çıkarak, zaferi ilan edeceklerini" ifade eden Tatar, her zaman halkın içinde olduğunu, kapılarının her zaman halka açık olduğunu, Lefkoşa’ya yeni yerleş-ke ile yaşam alanı kazandırdıklarını ve millete, halka açık bir alan yaratıldığını işaret etti.





Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2025, 10:07