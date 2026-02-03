Gözler İstanbul’da

ABD ile İran arasındaki gerginlikte diyaloglar sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere 6 Şubat'ta Türkiye'de bir araya geleceği iddia edildi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bakayi de ABD ile yapacakları görüşmenin Türkiye'de yapılacağını söyledi.

Axios platformunun, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Witkoff, İsrail'e giderek Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile görüşecek.

Witkoff'un daha sonra 4-5 Şubat'ta Rusya ve Ukrayna ile üçlü barış görüşmeleri için Abu Dabi'ye git-mesi bekleniyor.

Daha sonra Witkoff, Erakçi ile ABD ve İran arasında olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere 6 Şu-bat Cuma günü İstanbul'da bir araya gelecek.

Haberde "Türkiye, Mısır ve Katar'ın son birkaç gündeki diplomatik çabalarının bir sonucu" olarak nite-lendirilen görüşmenin "en iyi senaryo" olduğu, ancak gerçekleşene kadar "hiçbir şeyin kesinleşmediği" savunuldu.

Pezeşkiyan'dan görüşme emri

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri müdahaleyi önlemek için bir anlaşma umudu taşıdığını söylemesinin ardından, ABD ile nükleer görüşmelerin başlatılması emrini verdi.

İranlı kaynaklar isimsiz bir hükümet kaynağına atıfta bulunarak, "Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile görüşmelerin başlatılması emrini verdi" dedi.

Türkiye'ye teşekkür etti

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bakayi de ABD ile yapacakları görüşmenin Türkiye'de yapılacağını söyledi. Görüşmeye İran Dışişleri Bakanı ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un katılacağı ifade edildi. Bakayi, Tahran-Washington müzakerelerinin adım adım ilerleyeceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı, “tehdit meselesinin” yanı sıra, İslam Cumhuriyeti için önceliğin yaptırımların kaldı-rılması olacağını ve bunun “temel ve müzakere edilemez bir öncelik” olduğunu söyledi. Ayrıca, bölge-sel gerilimlerin azaltılmasına yardımcı olduğu için Türkiye'ye teşekkür etti.

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Tasnim haber ajansı da görüşme olasılığını doğruladı ancak zaman ve yerin henüz kesinleşmediğini belirtti.

Rusya'dan uranyum teklifi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, yaptığı açıklamada Rusya’nın İran konusundaki gerilimin azaltıl-masına katkı sunmaya hazır olduğunu yineledi. Peskov, bu kapsamda Rusya’nın daha önce de gün-deme getirdiği İran’daki zenginleştirilmiş uranyumun Rusya’ya alınarak sivil nükleer reaktörler için yakıta dönüştürülmesi teklifinin hala geçerli olduğunu belirtti. Söz konusu önerinin nükleer gerilimi azaltmaya yönelik muhtemel seçeneklerden biri olarak değerlendirildiğini ifade eden Peskov, Rusya’nın diplomatik çabalarını sürdürdüğünü kaydetti.

