Yarış kızıştı

Cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın yanı sıra Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) adayı Osman Zorba ile bağımsız adaylar İbrahim Yazıcı, Arif Salih Kırdağ, Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, Ahmet Boran ve Hüseyin Gürlek de başvuruda bulundu.

Bağımsız aday İbrahim Yazıcı, adaylık başvurusunun ardından yaptığı açıklamada, Anayasa’nın verdiği yetki çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı yarışına katıldığını söyledi. Yazıcı, “Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun. Diğer adaylara da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Zorba: Ya özgürlük ve demokrasi ya mandacılık

KSP adayı Osman Zorba, seçimin bir karar seçimi olduğunu vurguladı. “Kıbrıs halkı ya bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi yolunu ya da mandacılığı seçecektir” diyen Zorba, bu sürecin tarihi bir dönemeç olduğuna işaret etti.

Kırdağ: Hazırım, geliyorum

Bağımsız aday Arif Salih Kırdağ, “siyasi eşitlik ve egemenlik” temelinde gasp edilen hakların alınması ve Kıbrıs sorununa ivedi bir çözüm bulunması gerektiğini belirterek, adaylığını bu hedef doğrultusunda koyduğunu açıkladı. Kırdağ, “Dadaloğlu ve Köroğlu gibi halkım adına kılıcımı çektim. Hazırım, geliyorum. Mesajlarım açık ve nettir” sözleriyle iddialı konuştu.

Hasgüler: Bu seçim referandum niteliği taşıyor

Prof. Dr. Mehmet Hasgüler de başvurusunun ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yalnızca bir başkanlık seçimi değil, aynı zamanda bir referandum olduğunu söyledi. Hasgüler, “50 yıllık siyasi tıkanmışlıktan kurtulma seçimi olacak. Lütfen 50 yılın muhasebesini yaparak oy veriniz” ifadelerini kullandı. Sessiz çoğunluğa güvendiklerini belirten Hasgüler, bölgede artan siyasi gerilimlere işaret ederek, “Diplomasiye ihtiyaç var, bununla ilgili programımız hazır” dedi.

Boran: Herkese hayırlı olsun

Bağımsız aday Ahmet Boran da adaylığını açıklarken, seçimlerin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Boran, bazı konularda eleştirilerini dile getirdi ve diğer adaylara başarılar diledi.

Gürlek: Yeni vizyona ihtiyaç var

Öğleden sonra başvurusunu yapan bağımsız aday Hüseyin Gürlek ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülkeye hayırlı olmasını diledi. Gürlek, “Yeni dünyayı okuyamıyoruz, yeni bir vizyona ihtiyaç var” dedi. Türkiye ile işbirliğinin önemine vurgu yapan Gürlek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin işbirliğiyle başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Gelecek KKTC için olsun” diye konuştu.