‘Reçete yazmıyorum’

İç Hastalıkları ve Dahiliye Uzmanı Dr. Hüseyin Erçal, sahte reçete soruşturmasına tepki göstererek, sosyal sigortalardan hak sahibi olan hastalara reçete düzenlemeyeceğini belirtti.

Erçal, son günlerde gündemi meşgul eden sahte reçete soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı. Dr. Erçal, yapılan soruşturmanın hekimleri haksız yere itibarsızlaştırdığını ve ilkel yöntemlere dayandığını vurgulayarak, sapla samanın karıştığı günlerden geçildiğine dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erçal, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’ne gönderdiği dilekçeyi de paylaştı.

Erçal, dilekçede özel işlerinin yoğunluğu nedeni ile 5 Nisan 2024 tarihinde sonlanacak olan reçete düzenleme sözleşmesinin 13 Ekim 2023 tarihinde sonlandırılmasını talep etti.

Erçal’ın Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’ne yazdığı dilekçe:

1 Temmuz 2018 tarihinden bugüne kadar Güzelyurt’taki özel kliniğimde sosyal sigortalardan hak sahibi olan insanlarımıza özel eczanelerden indirimli ilaç alabilmeleri amacıyla reçete düzenledim.

Hak sahibi olan bu insanlarımızın büyük bölümü yaşlı, yatalak ve ekonomik yönden ihtiyaçlı olduğunu

bildiğim emekli insanlarımızdır. Bu hak sahibi insanlarımız 2020-2022 Covıd-19 pandemi döneminde

evlerinden çıkamadıkları bir dönem geçirdiler. Bu durumdaki hak sahibi, sigortalı hastaları her ay muayene edip, vizite ücreti talep ederek reçete düzenlememin doğru bir davranış olmadığına inananlardanım.

Kronik hastalığı olan, yaşadığı sürece belirli ilaçları kullanmaya mahkum olan, ihtiyaçlı insanlarımıza katkı olması düşüncesiyle, kendilerinden hiçbir ücret talep etmeden, bugüne kadar 7 bin 546 adet reçete düzenledim. Bu sayının yaklaşık yüzde 10 kadarının, hasta olarak geldikleri için muayene ederek reçetelerini düzenledim.

Son günlerdeki reçete ve ilaç usulsüzlüğü tartışmaları bizleri derinden üzmektedir. Reçete düzenlemek için sosyal sigortalar ve Serbest Çalışan Hekimler arasında var olan ve yeniden düzenlenmeye çalışılan sözleşme, önceki sözleşmede olduğu gibi, hekimin iradesi dışında, usulsüz uygulamalara neden olabilecek, biz hekimleri de irademiz dışında, suçlu zanlısı konumuna sokabilecek yetersiz bir sözleşme olduğundan ve özel işlerimin yoğunluğu nedeni ile, 5 Nisan 2024 tarihinde sonlanacak olan reçete düzenleme sözleşmemin, 13 Ekim 2023 tarihinde sonlandırılmasını talep ederim.13 Ekim 2023 tarihinden sonra sigortadan hak sahibi olan hastalara hiçbir şekilde reçete düzenlemeyeceğimi belirtirim.”