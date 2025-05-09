Lefkoşa’nın tarihi simgesi

Kıbrıs'ın kültürel mirasın en önemli simgelerinden biri kabul edilen Selimiye Camii, 2019 yılında başlayan kapsamlı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından, dün düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Tören; Türkiye’deki Vakıf Haftası çerçevesinde düzenlenen “101. Yıla Özel 101 Vakıf Eserinin Toplu Açılış Töreni” ile eş zamanlı olarak yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da canlı bağlantıyla katılıp, konuşma yaptığı canlı açılış törenleri sırayla KKTC, Arnavutluk, Tokat ve Gaziantep'te düzenlendi.

Lefkoşa Selimiye Camii'deki törene; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Yönetim Kurulu Başkanı Selahaddin Bayırkan, EVKAF Genel Müdürü Mustafa Tümer ile KKTC Din İşleri Başkanı Hakan Moral’ın yanı sıra birçok üst düzey yetkili, din adamı ve vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, Vakıflar Haftası’nın bu yılki temasının “Vakıf ve Aile” olarak belirlendiğini ifade ederek, bu tema ekseninde hafta boyunca etkinlikler yapılacağını dile getirdi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kimliğimizle, kültürümüzle, milli ve manevi değerlerimizle asırladır nakış nakış işlediğimiz medeniyet kumaşı başka hiçbir millete nasip olmayacak derecede güzeldir, derindir, seçkindir” diye konuştu.

Selimiye Camii, 450 yıldır Kıbrıs Türkü’nün inancının simgesi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek başladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün büyük gayretleri ve son 4 buçuk yılda yapılan çalışmaların sonucu restorasyonun tamamlanmasının KKTC için büyük bir kazanım olduğunu belirten Tatar, Selimiye Camisi’nin, 1571'de Kıbrıs’ın Osmanlı tarafından fethedilmesiyle birlikte 450 yıldır Kıbrıs Türkü’nün ibadeti, duaları ve inançları için kullanıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 1948 yılında ENOSİS’e karşı yapılan mitingin de Selimiye Cami’sinin meydanında yapıldığını söyledi.

Lefkoşa’nın kalbinde yükselen tarih

Lefkoşa’nın merkezinde yer alan Selimiye Cami, yüzyıllar boyunca hem dini, hem de tarihi kimliğiyle ön plana çıktı.

Selimiye Camii, tarihsel ismiyle Ayasofya Camii veya Ayasofya Katedrali, 1192’de Lüzinyanlar tarafından inşa edildi. Bir dönem Tapınak Şövalyeleri’ne de ev sahipliği yapan bu görkemli yapı, Osmanlıların Lefkoşa’yı fethiyle birlikte harap durumdaki yapı, tamir edilip camiye dönüştürüldü.

Lefkoşa’da günümüze ulaşabilen en büyük tarihi yapı olma özelliğini taşıyan Selimiye Camii, 2019 yılında kapsamlı bir restorasyon sürecine alındı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından yürütülen ve Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle tamamlanan restorasyon çalışmaları kapsamında, yapı depreme karşı güçlendirilirken; taş işçiliği, kubbeler ve iç mekân detayları aslına uygun şekilde restore edildi.



