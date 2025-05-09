Herkes şaşırdı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşayan üniversite öğrencisi Emirhan Kırkel, Glapsides Plajı yakınlarında bir kafeteryadan çaldığı 8 bin TL’yi SMA hastası bir kişi için düzenlenen yardım kampanyasına bağışladı. Soruşturma neticesinde önceki gün tespit edilen zanlı, dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hakan Kaya; zanlının 22 Nisan saat 07.40’ta, Glapsides Plajı yakınlarında bir kafeteryaya girerek bahşiş kutusu içerisinde bulunan 8 bin TL parayı sirkat ettiğini açıkladı.

Polis memuru; zanlının 7 Mayıs’ta tespit edildiğini belirtti. Polis; yürütülen soruşturmada, zanlının çaldığı parayı 28 Nisan tarihinde, SMA hastası bir kişi için düzenlenen yardım kampanyasına gönderdiğinin belirlendiğini açıkladı.

Zanlının ülkemizde öğrenci olarak bulunduğunu bildiren polis, mahkemeden uygun teminat talep etti. Mahkeme; zanlının 15 bin TL nakdi kefalet ödemesi şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

