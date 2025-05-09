5 sabıkası var

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 220 miligram alkol tesiri altında, komşusunun 15 yaşındaki kızına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Kader Satılmış hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının tutuklu yargılanmasına karar verilirken, duruşmada olgular aktarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Şükrü Hafız; zanlının 20 Nisan saat 02.00 sıralarında, 220 miligram alkol tesiri altında, Sakarya Bölgesi’nde, ikametgahı olan apartman dairesinin yatak odası içerisinde, komşusu olan ve evinde babasıyla misafir olarak bulunan 15 yaşındaki kız çocuğunu, alın, boyun ve yanağından öperek, cinsel organlarını okşamak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu anımsattı.

Şikayet üzerine zanlının tespit edilerek gözaltına alındığını ve 21 Nisan’da mahkeme huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün, 24 Nisan’da 6 gün, 30 Nisan’da ise 8 gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsatan polis; soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve biri benzeri olmak üzere 5 ayrı sabıkası olan zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme; zanlının bir ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

