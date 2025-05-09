Çelik kasayı boşalttı

Lefkoşa’da çalıştığı evden yüklü miktarda para ve altın çalan 26 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Mayesi Begenova, şikayet üzerine tutuklandı. Evin yatak odası içerisindeki çelik kasada bulunan 12 bin Sterlin, 3 bin 500 Euro, 3 bin ABD Doları para ile 415 bin TL değerinde altın çalan zanlı dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Hakkında soruşturma amaçlı ilk etapta bir gün ek tutukluluk emri alınan zanlının çaldığı altınları Girne’de bir kuyumcuya sattığı ve 350 bin TL aldığı belirtildi. Ayrıca zanlının ülkede kaçak yaşam sürdüğü ve kayıt dışı çalıştığı ortaya çıktı.

Duruşmada söz hakkı alan zanlı ise altınları aldığını kabul ederken, “Ben kasa görmedim, para almadım” iddiasında bulundu.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının 2025 yılı 19 Mart-29 Nisan tarihleri arasında Hamitköy’de çalıştığı evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Polis; zanlının evin yatak odasında bulunan çelik kasadan 12 bin Sterlin, 3 bin 500 Euro, 3 bin ABD Doları ve 415 bin TL değerinde altın çaldığını ifade etti.

Polis; yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının 7 Mayıs’ta tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Polis; zanlının çaldığı altınları Girne’de bir kuyumcuya 350 bin TL’ye sattığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis memuru; yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 9 Ekim 2024 tarihinden itibaren 211 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olduğunu belirlediklerini söyledi. Polis; zanlının sözlü beyanında kasadaki paraları çalmadığını iddia ettiğini ve bu yönde soruşturma yapılması gerektiğini belirtti. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini kaydeden polis, zanlı aleyhinde bir gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise kasayı bilmediğini, altınları aldığını iddia ederek, “2 yaşında çocuğum var. Bensiz uyuyamaz. Ben o kadının zararı neyse bir şekilde öderim” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında talep edilen süreyi onayladı.

