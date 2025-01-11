Önemli isimler katılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kıbrıs Mülkiyeliler Birliği ve Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı iş birliğinde düzenlenen “Mülkiyeli Şair Cemal Süreya” Sanat ve Siyaset Çalıştayı, dün saat 10.00’da, Acapulco Resort Hotel’de gerçekleştirilen Açılış Töreni ile başladı. Çalıştayda, ünlü şair Cemal Süreya’nın edebi yönü ve siyaset ile olan ilişkisi ele alındı.

Söz konusu çalıştaya; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, KKTC Milletvekili Şifa Çolakoğlu, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Gazimağusa Belediye (GMB) Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçiliği Basın Müşaviri Nuri Cihangir Şahin, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, Çalıştay Onursal Başkanı Prof. Dr. Ruşen Keleş, Organizasyon Başkanı ve Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu, Düzenleme Kurulu Eş Başkanı ve DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, Düzenleme Kurulu Eş Başkanı ve DAÜ İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, Düzenleme Kurulu Üyesi ve Kıbrıs Mülkiyeliler Birliği Başkanı Ümit Gürtekin, Organizasyon Komitesi Sanat Danışmanı, KKTC Cumhurbaşkanlığı Sanat Komitesi Üyesi ve Danışmanı Prof. Dr. Oğuz Karakartal, Ankara Üniversitesi (AÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Can Giray Özgül ile Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Lefkoşa Program Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş katıldı.

Bir hayaldi, gerçek oldu

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Çalıştay Düzenleme Kurulu Eş Başkanı ve DAÜ İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İşçioğlu, Çalıştay Onursal Başkanı Prof. Dr. Ruşen Keleş ile çalıştayın oluşum sürecinde yaşadığı bir anısını anlatarak, Prof. Dr. Keleş ile Cemal Süreya’nın kendisinin de mezunu olduğu Mülkiye’den sınıf arkadaşı olduğunu aktardı. Gerçekleştirilen organizasyon hakkındaki düşüncelerini “Benim için bir hayaldi, gerçek oldu” ifadesiyle dile getiren Prof. Dr. İşçioğlu, katkıda bulunanlara teşekkürlerini iletti.



Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2025, 10:04