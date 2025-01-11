Süreç ilerliyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ithal edilecek damızlık değeri yüksek Asaf ırkı koyun ve koçlar için son başvuru tarihini 31 Ocak olarak açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2024 yılında KKTC’de küçükbaş hayvan sayısında yüzde 10’luk bir artış olmasına rağmen süt veriminde beklenen düzeye ulaşılamadığı, bu nedenle, hellim üretimi için uygun nitelikte süt üreten Asaf ırkı koyun ve koçların yurt dışından temin edileceği belirtildi.

Açıklamada, hayata geçirilen proje kapsamında, ithal edilecek damızlık koyun ve koçlar için üreticilere faiz destekli kredi imkânı sunulacağı belirtilirken, bu krediden yararlanmak isteyen özel ve tüzel kişilerin gereken koşulları yerine getirerek, başvurularını 31 Ocak Cuma günü mesai bitimine kadar yapmaları gerektiği ifade edildi.

Açıklamaya göre; projeye başvuru için KKTC vatandaşı olmak, Veteriner Dairesi Hayvan Kayıt Sistemi'ne kayıtlı bir işletmeye sahip olmak ve en az 50 küçükbaş anaç hayvan bulundurmak şartı aranacak.

Başvuru süreci ve son başvuru tarihi…

Başvuru yapmak isteyen üreticiler, gerekli formları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden (//tarim.gov.ct.tr/), Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü resmi internet sitesinden (//hayvancilik.gov.ct.tr/) veya Hayvancılık Dairesi merkez ve kaza şubelerinden temin edebilecek.

Başvurular, 31 Ocak Cuma günü mesai bitimine kadar kabul edilecek.

Komisyon tarafından yapılacak olan değerlendirmeler sonucunda, uygun bulunan üreticiler projeden faydalanma hakkı kazanacak.

