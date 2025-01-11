Şam ve Türkiye

İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog, Suriye’deki durumun da masaya yatırıldığı Kahire’deki üçlü zirvenin ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed eşliğinde Güney Kıbrıs’a giderek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Başkanlık Sarayı’nda görüştü.

Herzog-Hristodulidis görüşmesi; saray dışında toplanan kalabalığın protestosu ve “killer go home” sloganları altında gerçekleşti. Herzog’u “rahatsız edecek sorular sorulmasın” diye Rum yönetiminin gazetecileri Saray’daki görüşmeye sokmadığı, görüşmenin “kapalı kapılar ardında yapıldığı” bilgisi verildi.

Rum siyasi partileri arasında, Herzog’un Hristodulidis tarafından ülkeye kabul edilmesi konusunda “açıklama savaşı” yaşandı.

Alithia, “İsrail Suriye’deki Türk Nüfuzunun Yayılmasından Endişeli… Herzog-Hristodulidis Bölgede Şekillenen Durumu Görüştü” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs’a “acil” ziyaretinde Herzog’a BAE Dışişleri Bakanı'nın eşlik ettiğini belirtti.

İran’ın alternatif düşmanı

Gazete bu ziyaretin, kritik jeopolitik gelişmelerin yaşandığı ve İsraillilerin, Esad rejiminin düşmesinden sonra Ankara’yı “İran’ın alternatif düşmanı” haline getiren Türkiye’nin Suriye’deki nüfuzunun artmasından endişelendiği yönünde haber ve yorumlar yapılan bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekti.

Jerusalem Post’un, İsrail Savunma Bakanı’nın Türkiye’ye karşı güvenlik konulu özel bir görüşme yaptığını yazan gazete, görüşmenin, bölgedeki Türk nüfuzu arttığından Ankara’nın tehdit düzeyinde bir değişiklik olup olmadığının analizi için organize edildiği izahında bulunulduğunu kaydetti.

Habere göre; Jerusalem Post İsrail hükümet komitesinin Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz’a, Suriye’ye müdahil ve yeni rejime finansör olmak niyetinde olduğu atfedilen Türkiye ile muhtemel çatışma uyarısında bulunulan bir rapor verdi.

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2025, 10:05