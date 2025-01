Gündem yeni kapılar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum lider Hristodulidis’le 20 Ocak Pazartesi günü saat 10.30’da bir araya gelecek. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın ara bölgede bulunan ikametgahında gerçekleşecek görüşmede, iki lider yeni geçiş kapılarının açılabilmesine yönelik istişarelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Tatar daha önce, Metehan’da yaşanan sıkışıklığı da giderecek Lefkoşa’da ikinci bir araçlı geçiş kapısının açılmasının şart olduğunu söyleyerek, Haspolat kapısının açılmasını önermişti. Haspolat kapısının açılmasıyla araçlı geçişlerde rahatlama sağlanması, aynı zamanda iki taraf arasında yeşil hat tüzüğü kapsamında gerçekleştirilen ticaretin hacminin de arttırılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la gerçekleştirmiş oldukları ortak basın toplantısında Rum lidere bu konuda yeniden çağrıda bulunmuş, Haspolat kapısına bir karşılık istiyorsa bir an önce bir geçiş kapısı önerisi yapmasını istemişti. Rum tarafı ise Haspolat kapısına karşılık, başka bir geçiş kapısı değil yatay ve güneyden güneye olacak şekilde transit geçişler talep ediyor.

Hristodulidis: Bizim de beklentilerimiz var

Bu arada Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, yapılacak görüşmeyle ilgili açıklamada bulundu.

Rum lider, her iki taraf için de olumlu bir sonuç elde etmek amacıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile geçiş noktalarını görüşmeye gideceğini söyledi. “Sigmalive” internet sayfasının haberine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, “Hermes Airports” semineri çerçevesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Kıbrıs Rum tarafının görüşme için 20 veya 21 Ocak şeklinde iki tarih önerisinde bulunduğunu anımsattı. Hristodulidis, görüşmenin 20 Ocak’ta olacağı konusunda önceki gün bilgilendirildiklerini söyledi."Kıbrıs Türk lider Ersin Tatar’ın sadece Haspolat geçiş noktasının açılmasında ısrar etmesine bağlı olarak Rum tarafının görüşmeyle ilgili beklentisinin" sorulması üzerine Hristodulidis, “eğer gerçekten ilerleme sağlanması konusuyla ilgileneceksek, her gün kamuoyu önünde açıklama yapmamalıyız” ifadesini kullandı.

Görüşmeye, her iki taraf için olumlu bir sonuç almak için gideceğini yineleyen Hristodulidis, Tatar açısından beklentilerin olmasının son derece anlaşılır olduğunu, bununla birlikte kendi taraflarının da beklentilerinin olduğunu söyledi.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca görüşmeye “tüm Kıbrıs halkını memnun edecek ortak bir zemin bulma ve sonuçlara ulaşma ruhuyla gideceğini, başka bir şey de söylemek istemediğini” ifade etti.

