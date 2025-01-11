Yetkililerden bilgi aldı

Başbakan Ünal Üstel, Girne Polis Müdürlüğü’nü ziyaret ederek Muhaceret Şube Amirliği’nde yürütülen işlemleri yerinde inceledi.

Başbakan Üstel, ziyareti sırasında Polis Genel Müdür 1. Yardımcısı Ali Adalier ve Girne Polis Müdürü Aziz Nizamoğlu tarafından karşılandı. Kendisine yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bir brifing sunuldu.

Başbakan Üstel, Muhaceret Şubesi’nin fiziki yapısını ve yapılan işlemleri bizzat denetledi. Üstel, vatandaşların işlemlerini daha rahat bir ortamda gerçekleştirebilmesi için yerinde incelemede bulundu.

Girne Polis Müdürlüğü özelinde, genel olarak ise Polis Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları hakkında da bilgi alan Başbakan Üstel, özverili çalışmaları dolayısıyla Polis Genel Müdür 1. Yardımcısı Ali Adalier ve Girne Polis Müdürü Aziz Nizamoğlu’na teşekkür etti.

