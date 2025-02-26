Tümü ruhsatsız

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, son aylarda ülkemizde meydana gelen cinayet amaçlı saldırılarda kullanılan silahların kayıtsız olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Meclisi’nde muhalefetin sorularını yanıtlayan Oğuz, Türkiye ile her alanda olduğu gibi suç konularında da iş birliği içinde olduklarını söyledi.

“Güvenli bir ülke yaratmak herkesin görevidir” diyen Oğuz, geçtiğimiz hafta içinde Lefkoşa’da bir lokanta işletmecisine yönelik silahlı saldırı olayına ilişkin polis soruşturmasının devam ettiğini belirtirken ‘Azmettiricinin’ kimliğinin belirlendiğini belirtti. Ancak söz konusu şahsın ismini açıklamadı.

Ülke güvenliği tartışıldı

Cumhuriyet Meclisi dün denetim göreviyle toplanırken, genel kurulda son zamanlarda yaşanan silahlı saldırılar ve ülkeye turist vizesiyle giriş yapan tetikçiler gündeme geldi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu “Gündemden Başlıklar” konulu güncel konuşmasında, ülkede işlenen suçlara değinerek, İstatistik Kurumu verilerine göre ceza davalarındaki artışa dikkati çekti.

Özuslu, geçen günlerde yaşanan silahlı saldırı olayına değinerek, silahlı saldırı için Türkiye’den gelerek, ülkede silah bulan kişiler olduğunu belirtti. Ülkede kimin ne kadar silah sahibi olduğunu soran Özuslu, hafta sonu yaşanan olayda kullanılan silahın izinli olup olmadığını ve yurt dışından gelen insanların nasıl ülkede silah bulduğunu da sordu. Özuslu, ülkede insanların kendini güvende hissetmediğini, kaygı duyduğunu vurguladı.

Türkiye ile imzalanan protokol gereği gerekli yazılımın yapılıp yapılmadığını soran Özuslu, son beş yılda ne kadar silah ruhsatı verildiği sorusunu da yöneltti. Suçluların büyük kısmının Türkiye’den geldiğini söyleyen Özuslu, bu nedenle konunun Türkiye ile de konuşulması gerektiğini belirtti. Ülkede mafyalaşma, çeteleşmenin söz konusu olduğunu söyleyen Özuslu, güvenlik sıkıntısı konusunda kafa yorulması, oluşturulan Kent Güvenlik Sistemi'nin etkinliğinin masaya yatırılması gerektiğini kaydetti.

Azmettirici tespit edildi

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, güvenli bir ülke için herkesin görevi olduğunu aktardı. Oğuz, son yaşanan “tetikçi” olayına değinerek, Türkiye ile her alanda olduğu gibi suç konularında da iş birliği içinde olduklarını söyledi. Oğuz, Polis Teşkilatı’nın son yaşanan olayla ilgili çalışmasını sürdürdüğünü ve azmettiricinin kimliğinin belirlendiğini söyledi.

Bazı gazetelerde muhaceret polisinin itham edildiğini belirten Oğuz, “Biz muhaceret polisimize güveniyoruz.” dedi. Ülkeye gelen yabancılara ilişkin verilerin olması gerektiğini kaydeden Oğuz, buna yönelik çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.

Oğuz şunları söyledi:

“Türkiye ile her türlü işbirliği içerisindeyiz. Polisimiz son yaşanan silahlı saldırı olayının azmettiricisini tespit etmiş durumda. Türkiye ile gerekli işlemler de başlatılmış durumda. Bu olayın azmettiricisi, son aylarda yaşanan diğer tetikçi olaylarının azmettiricisi olan kişidir. Son aylarda olaylarda kullanılan silahlar kayıtlı değildi. Polis, bu silahların nasıl tedarik edildiğini tespit etmeye çalışıyor.”



Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2025, 09:29