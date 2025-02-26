Küresel bir sorun

Arda MERCAN

Başbakan Ünal Üstel, uyuşturucu, alkol, sigara, kumar ve yeme bağımlılığı ile mücadele kapsamında hizmet veren Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’ni ziyaret etti.

Üstel ziyarette yaptığı konuşmada, bağımlılığın küresel ölçekte hızla arttığına ve uyuşturucu tacirlerinin dünya genelinde büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekerek, gençleri bu tehlikeden korumak için tüm önlemleri aldıklarını vurguladı.

Ziyaret sırasında Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı’dan yürütülen tedavi süreçleri ve merkezin çalışmaları hakkında bilgi alan Başbakan Üstel’e, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek eşlik etti.

Hastane yetkilileri ve sağlık personelinin de hazır bulunduğu ziyarette, bağımlılıkla mücadelede atılacak adımlar ele alındı.

Üstel: Mücadeleye büyük önem veriyoruz

Başbakan Ünal Üstel, incelemelerinin ardından basına yaptığı açıklamada, bağımlılıkla mücadeleye büyük önem verdiklerini vurguladı.

İstikrarı sağlamak ve ülkenin kalkınmasını sürdürülebilir hale getirmek için çalıştıklarını belirten Üstel, geçmişte yaşanan istikrarsız yönetim süreçleri, pandemi dönemi ve sonrasında ortaya çıkan küresel ekonomik krizler nedeniyle ülkede biriken sorunları aşmak için kararlılıkla hareket ettiklerini ifade etti.

2022 yılında bu bilinçle göreve geldiklerini vurgulayan Üstel, halkın ihtiyaçlarını önceleyerek özellikle sağlık alanında yarım kalan projeleri tamamlamak ve yeni projeleri hayata geçirmek için hızlı ve etkili kararlar aldıklarına vurgu yaptı.

Üstel, bağımlılıkla mücadelenin sadece önleyici tedbirlerle sınırlı kalamayacağını da belirterek, tedavi süreçlerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nin bu alandaki çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getiren Üstel, merkezin sadece KKTC vatandaşlarına değil, dünyanın farklı ülkelerinden gelen hastalara da hizmet verdiğini belirtti.

“Modern ve kapsamlı bir tedavi merkezi oluşturacağız”

Başbakan Üstel, bağımlılıkla mücadelede önemli bir diğer adımın da Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) binasının tamamlanması olduğunu belirterek, 2025 yılı bütçesine alınan bu projeyi hayata geçirerek daha modern ve kapsamlı bir tedavi merkezi oluşturacaklarını ifade etti.

Dinçyürek: Kısa, orta ve uzun vadeli planlar

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise konuşmasında göreve geldikleri ilk günlerden itibaren Başbakan Ünal Üstel’in, ülkedeki bağımlılıkla mücadelede mevcut eksikliklerin giderilmesi ve bu konuda özel bir çalışma yapılması yönünde talimat verdiğini belirterek, kısa, orta ve uzun vadeli planlar oluşturduklarını ve bu doğrultuda adımlar attıklarını ifade etti.

Çakıcı: Uzun yıllardır önemli bir sorun

Prof. Dr. Mehmet Çakıcı bağımlılık konusunun Kuzey Kıbrıs’ta uzun yıllardır önemli bir sorun olduğunu vurgulayarak, bu alandaki ilk bilimsel çalışmaların 1996 yılında başladığını belirtti.

Geçmiş yıllarda hükümetlerin uyuşturucu sorununu kabul etme noktasında çekimser kaldığını ifade eden Çakıcı; Başbakan Üstel ve Sağlık Bakanı Dinçyürek’in döneminde bağımlılıkla mücadelede ciddi adımlar atıldığını ve devletin desteğinin arttığını söyledi.

