Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Bilgi iyidir... Tartışmayı hamasetten, boş konuşmadan koparır, anlamlı kılar” diyerek, Bülent Ecevit ile Makarios’un geçmiş sözlerini paylaştı.

Açıklamaya göre; Erhürman, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı Kıbrıs sorunuyla ilgili paylaşımda, şunları ifade etti:

“Dün, 1 Şubat 1974 tarihinde dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in, TBMM'de yaptığı hükumet programı sunuş konuşmasında, ‘eşit egemenlik’ ve ‘federatif sistem’ üzerine söylediklerini paylaşmıştım.

Gece, Derviş Manizade'nin 1975 yılında basılmış ‘Kıbrıs -Dün, Bugün, Yarın’ adlı kitabını karıştırırken, 206. sayfada, Makarios'un 4 Şubat 1974 tarihli (yani Ecevit'in konuşmasından üç gün sonra) gazetelerde yer alan aşağıdaki konuşmasına da rastladım:

‘Türk Hükümeti ve Kıbrıs Türk Liderliği Kıbrıs sorununun federatif bir çözüm şekline bağlanması amacını gütmektedir. Pratikte bu imkansızdır. Çünkü Kıbrıs'ta federasyona uygun şartlar yoktur. Böyle bir çözüm şekli halkın ezici çoğunluğu (Rum toplumu) için asla kabule şayan değildir. Bu çözüm şekli Üniter Devlet kavramını baltaladıktan başka Türk taksim planlarını ileri götürecektir. Sorunun ayrıntılarına girmeksizin şunu belirtmek isterim ki; eğer Kıbrıs Türk Liderliği bu mantık dışı tutumunda direnirse görüşmeler çıkmaza girer. Sağ duyunun ve iyi niyetin hakim olmasını umarım’. (Kitap'tan aynen aldım).

Federasyon Rumların bizi asimile etmek, azınlığa düşürmek için öne sürdüğü bir plan mı, bir ‘Türk tezi’ mi gibi sorular çerçevesinde yürütülmeye çalışan tartışmalara bir katkı olsun diye paylaşmak istedim.

Bilgi iyidir... Tartışmayı hamasetten, boş konuşmadan koparır, anlamlı kılar...”

"Ön şartımız, BM’nin verdiği sözleri tutmasıdır"

Öte yandan CTP Genel Başkanı Erhürman, katıldığı bir programda Kıbrıs konusuyla ilgili konuştu ve “Bizim ön şartımız, Birleşmiş Milletler’in (BM) verdiği sözleri tutmasıdır” ifadelerini kullandı.

CTP’den verilen bilgiye göre; “Ersin Bey'in açıklamalarına göre, federasyonun Kıbrıslı Türkleri azınlığa düşüreceği ve asimile olmalarına yol açacağı iddia ediliyor” diyen Erhürman, söz konusu iddiaları şaşırtıcı olarak niteledi.

Geçmişten bugüne kadar tüm Kıbrıs Türk liderlerinin federasyon temelinde müzakereler yürüttüğünü anımsatan Erhürman, “Denktaş'tan Talat'a, Eroğlu'ndan Akıncı'ya kadar herkes federasyon modelini tartışmıştır. Üstelik bu görüşmeler Türkiye Cumhuriyeti ile istişare içinde gerçekleşmiştir. Şimdi Ersin Bey, geçmişteki tüm Cumhurbaşkanlarına ve Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine, 'Siz Kıbrıs Türk halkının asimilasyonuna yol açacak bir şeyi müzakere ettiniz' mi demektedir?” diye sordu.

Tartışmaların bilgiye dayanması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, federasyonun, aslında Türk tarafınca masaya konulmuş bir model olduğunu belirtti.

Tarihsel belgelerin ve kayıtların bunu kanıtladığını vurgulayan Erhürman, geçmişten örnekler verdi.

Erhürman, “20 Temmuz 1974'ten önce Bülent Ecevit’in yaptığı açıklamalarda, federatif sistemin doğru model olduğu belirtilmiştir. Nitekim, Ecevit’in bu açıklamalarından üç gün sonra Makarios’un federasyona karşı sert tepki verdiği görülmektedir. Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliği tarafından ortaya konulan coğrafi temelli federasyon tezi, Rum liderliği tarafından her zaman reddedilmiştir. Sonrasında yapılan 77-79 Doruk Anlaşmalarıyla her iki taraf da federasyonu kabul etmiştir” diye konuştu.

