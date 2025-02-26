Tüfeklerine el konuldu

Hüseyin ÇİÇEK

Dipkarpaz'da 16 eşeğin vahşice vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili 14 Şubat tarihinde başlatılan soruşturma sonucu dün 4 kişi tutuklandı.

Tutuklanan D. (E-54), U.D. (E-27), T.K. (E-39) ve E.D.'nin (E-41) bugün İskele’de mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Zanlılardan baba-oğul olan D.D. ve U.D.’nin tasarrufunda bulunan ev tüfeği fişeğinin, olay yerinde bulunan fişeklerle benzerlik gösterdiği açıklandı.

T.K. ve E.D.’nin ise eşek katliamı soruşturması kapsamında bölgede inceleme yapan polisten tüfeklerini sakladıkları belirtildi. Zanlıların tüfekleri emare alınırken, detaylı inceleme yapılacağı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis tutuklanan zanlılarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

2025 yılı Şubat ayı içerisinde Dipkarpaz’da, köyün kuzeyinde bulunan çöplük mevkiindeki makilik alanda, meçhul şahıs veya şahıslarlar tarafından av tüfeği ile toplam 16 yaban eşeğinin vurularak öldürülmesi ile ilgili olarak polis tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmalar çerçevesinde, tasarruflarında olayda kullanılan fişeklerle benzerlik gösteren kartuş kısmı kesik av tüfeği fişeği bulunan D.D. (E-54) ve U.D.(E-27), adına kayıtlı tüfeğin namlu kısmı olmadığı tespit edilen T.K. (E-39) ile adına kayıtlı silahı polise ibraz edemeyen E.D. (E-41) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.”



Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2025, 09:30