Mücadelesi rehber oldu

Afet İLBAN

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anavatan Türkiye’nin, Kıbrıs Türkü’nün mücadelesine sahip çıktığını ve iki devletli siyasetin tamamıyla arkasında olduğunu kaydederek, bu aşamadan sonra milli siyasetten asla geri dönüş olmaması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’den gelen Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kılınç ve heyetini kabul etti. Kabulde, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Cumhurbaşkanına takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının, Atatürk’e olan bağlılık, inanç ve sevgisini evvelden beri yüreğinde taşıdığını vurgulayarak, Kıbrıs Türkü’nün, Atatürk’ün verdiği mücadeleyi, Kurtuluş Savaşını çok yakından izlediğini ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının, İngiliz Sömürge Yönetimi döneminde baskı ve zulüm altındayken Anadolu ile bağlarını sürdürdüğünü dile getiren Tatar, “Çanakkale’ye kadar gidip orada şehit olmuş insanlarımız vardır. Böylesine et ve tırnak” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün, büyük Türk milletinin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olduğunun altını çizen Tatar, Kıbrıs’ın 350 yıl Osmanlı idaresinde kaldığına işaret ederek, “Hiç kimse 350 yıl burayı yönetmedi” diye konuştu.

Osmanlı’nın anlayışının demokrasi, insanlık, vicdan, merhamet ve iyilik olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’taki Ortodokslara kendi değerleriyle yaşamlarının devamı için her türlü alanın açıldığını belirtti. 1878’de adanın İngiliz Yönetimine devrinden sonra Ortodoksların Kıbrıs Türkü’nü yok etmek için her türlü zulmü yaptığını ve adayı Yunanistan’a bağlamak istendiğini anlatan Tatar, “Ama biz yılmadık, direndik, pes etmedik” dedi.

Kılınç, faaliyetleri anlattı

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kılınç ise, Cumhurbaşkanına kabulü nedeniyle teşekkür ederek, “Bizim için çok büyük bir onur” dedi.

Atatürk Araştırma Merkezi hakkında bilgi veren Kılınç, merkezin, Anayasa ile kurulan akademik ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kurum olduğunu söyledi.

Merkezin, her yönüyle Atatürk, milli mücadele ve cumhuriyet tarihi üzerine çalışmalar yaptığını belirten Kılınç, Kıbrıs’ın da bu bağlamda çalışmalar arasında yer aldığını ifade etti.

Canbey ve heyetini kabul etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tatar, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu Üyesi ve Türkiye-Arjantin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Dr. Mustafa Canbey’i ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde UBP Genel Sekreteri, Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve CTP Milletvekili Armağan Candan’da yer aldı.

Kabulde konuşan Mustafa Canbey de, Kıbrıs’ta ve Kıbrıslı Türkler ile birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.