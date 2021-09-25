‘Teröre destek veriyor’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile ilişkilere değindi, "İki NATO ülkesi olarak bu konumda olmamalıydık" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar'da kıldığı cuma namazının ardından gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ABD ziyaretine ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilere değindi.

"İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir" diyen Erdoğan, "Çünkü ben şu ana kadar Amerika'daki liderlerin hiçbiri ile böyle bir konum yaşamadım. Ama şu anda maalesef böyle bir durumdayız ve Amerika'da bizim münasebetlerimiz iki NATO ülkesi olarak bu olmamalı" dedi.

Erdoğan, "İki, terör örgütleriyle ilgili mücadelede maalesef Amerika şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üzerinde destek veriyor ve onlarla mücadele etmesi gerekirken mücadeleyi bırakın tam aksine onlara yüklü miktarda silah, araç, gereç destekleri veriyor. Tabii bir NATO ülkesi bu tür yaklaşımlar olduğu sürece, bizim de bunları tüm dünya kamuoyuyla paylaşmamız gereklidir" diye konuştu.

Putin'den beklentilerim farklı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Çarşamba günü Sayın Putin ile yüz yüze bir görüşmeniz olacak. Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin ne tür mesajlar vereceksiniz Rusya'da?" sorusu üzerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den beklentilerinin çok farklı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Zira Suriye'de rejim maalesef, burada bizim için ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor. Burada bir dost ülke olarak da Sayın Putin'den daha doğrusu Rusya'dan bir dayanışmamızın gereği olarak, farklı yaklaşımlar bekliyorum. Bu mücadeleyi de güneyde birlikte yürütmemiz lazım. Şu anda görüldüğü gibi Amerika Suriye ile de pek şu anda ilintili değil. Burada şimdi kim var? İran var, Rusya var, biz varız. Hakikaten orayı bir barış havzasına dönüştüreceksek, bunu nasıl yaparız, bunu aramızda görüşmemiz, paylaşmamız şart ve bunları görüşeceğiz.

Covid’le mücadelede taviz yok

Covid-19 vaka artışlarının delta varyantına bağlı olarak okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda da görülmeye başladığı hatırlatılarak, bu kapsamda ek tedbirlerin gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine Erdoğan, çok farklı yeni tedbirlerin kendi ilgi alanından öte Bilim Kurulu'nun ilgi alanı olduğunu söyledi.