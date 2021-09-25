Coşkun fena coştu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yaşandığı iddia edilen olayda evine çay içmeye çağırdığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Coşkun Tüylü dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının ülkede kaçak yaşadığının tespit edildiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis memuru, cinsel taciz ve darp olayının 17 Ağustos 2021 tarihinde, saat 09.00 sıralarında zanlının Ortaköy bölgesindeki evinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının daha önceden tanıdığı 38 yaşındaki kadını evine çay içmeye çağırdığını ifade etti. Polis, kadın eve girer girmez zanlının onu oturma odasındaki yatağa doğru ittiğini, rızası olmadan göğüslerini ve kalçasını okşamak suretiyle cinsel saldırı suçunu işlediğini dile getirdi. Polis, zanlının cinsel saldırı esnasında "Herkesle oluyorsun, benimle de olacaksın" demek suretiyle de cinsel tacizde bulunduğunu ifade etti.

Şikâyetin 9 Eylül 2021 tarihinde yapıldığını belirten polis, zanlının gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının kaçak olduğunun da tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, iki ayı aşmayacak bir süreyle zanlının cezaevine gönderilmesine emir verdi.