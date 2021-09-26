Dosta güven düşmana korku

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021 tamamlandı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri’nin, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası’nda uluslararası Garanti ve İttifak Antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam ettiği vurgulandı.

Tatbikat kapsamında önceki gün gerçekleştirilen "Seçkin Gözlemci Günü"ne Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu'nun katıldığı kaydedildi.