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Uçuşa kısa bir ara!

Gönyeli’de bir şahsın evini basıp, darp ettikten sonra parasını çalan İbrahim Uçar bir ay süreyle cezaevine gönderildi

Uçuşa kısa bir ara!
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Suna ERDEN
Yanına iki kişiyi alarak, Gönyeli’de M.D. isimli 32 yaşındaki erkek şahsın evini basan İbrahim Uçar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede olayı aktaran polis, İbrahim Uçar’ın 14 Eylül 2021 tarihinde saat 22.00 sıralarında iki şahısla birlikte Gönyeli' de bulunan M.D.’ye ait ikametgâha izinsiz girdiğini söyledi. 
Polis, zanlıların oturma odası içerisinde M.D.’yi ittiğini, yatağa düşmesine sebep olduktan sonra darp ettiklerini ifade etti. 
Polis memuru, zanlıların M.D.’nin elinde tuttuğu Redmi Note 8 marka cep telefonunu zorla almaya çalıştığını söyledi. Polis, zanlıların yere düşen telefonun ekranının kırılmasına sebep olduklarını, pantolonunun cebindeki 2 bin 100TL parasını da zorla alıp soygun suçunu işlediklerini açıkladı.
İbrahim Uçar’ın Lefkoşa bölgesinde tespit edilip derdest tutuklandığını ifade eden polis, soruşturmanın tamamladığını belirterek, teminat talep etti. Zanlı bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderildi.


 

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