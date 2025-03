Seçim kokusu

Ömer KADİROĞLU

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’in isteği üzerine, genel seçimlerde karma oyun kaldırılmasını öngören yasa değişikliği dün Meclis’in ilgili komitesinde ele alındı. Komitenin toplantısına çok sayıda milletvekilinin katıldığı ancak herhangi bir kararın alınmadığı belirtildi. Komite önümüzdeki hafta içinde seçim yasasının değiştirilmesine ilişkin öneriyi oyladıktan sonra genel kurula havale edecek.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre; Başbakan Üstel, UBP’li milletvekili ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşerek, erken genel seçim mesajı verdi. Üstel’in “Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde de, sonrasında da seçime gidebiliriz” dediği iddia edildi. UBP’nin önde gelen isimleri, Ekim ayında Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağını, sonraki 3 ay içinde erken genel seçimlere gidileceğini düşünüyor.

Ulusal Birlik Partisi’ne mensup bazı milletvekillerinin karma oyun kaldırılmasına karşı çıktığı belirtilirken, muhalefetin tavrı da netleşmedi.

Komite toplantısına kimler katıldı?

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Yasemin Öztürk başkanlığında yapılan toplantıya; Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Hasan Küçük ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı’nın yanı sıra, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, CTP milletvekilleri Erkut Şahali, Devrim Barçın, Armağan Candan, Sami Özuslu, Şifa Çolakoğlu ve Sıla Usar İncirli, DP Milletvekili Serhat Akpınar ve Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da katıldı.

Vatandaşlar ne dedi?

Durmuş Ozan

“Erken genel seçim şu an için gereksizdir. Erken seçim olsa gelen parti ne yapacak? Hiçbir şey yapamazlar o nedenle seçim bence zamanında yapılmalıdır. Karma oy sisteminin kaldırılması konuşuluyor, bence karma oy sistemi kaldırılmamalıdır. Karma oy sisteminde her milletvekili tüm bölgelerde oy almak için tüm bölgelerde çalışma yapmış olacak. Bu memlekette o kadar cahil insan yoktur. Karma oy sistemi ile oy vermeyi başarabilir.”

Hıvisye Özçığ

“Erken genel seçim şu an için gerekli değildir. Seçimler bu ülke ekonomisine sürekli olarak külfet oluyor. Diğer yandan karma oy sisteminin kaldırılması isteniyor ve bence karma oy sistemi kaldırılmamalıdır.”

Cevdet Şenvar

“Erken genel seçim için şu an ben bir gereklilik görmüyorum. Biraz da finans yönünü düşünmek gerekiyor. Bu fakir toplumda her zaman erken seçim olmaz. Hem milletvekili hem Cumhurbaşkanlığı seçimi günü zamanı geldiğinde yapılmalıdır. Her gün her gün seçim kabak tadı verir. Karma oy sistemi bence kaldırılmalıdır. Partilileşmekte yarar olduğunu düşünüyorum bu nedenle bence karma oy sistemi kaldırılmalıdır.”

Fezile Başkar

“Bence erken seçim yapılmalıdır. Her şey çok zamlanıyor ve bıktık usandık. Ben 50 yaşıma geldim memleketimi de çok seviyorum ancak artık kaçmayı düşünüyorum. Diğer yandan herkesin tuttuğu partiyi desteklemesi adına karma oy sisteminin kaldırılması gerekiyor.”

Pembe Direkoğlu

“Erken bir genel seçim bu ülkede bir şey değiştirmeyecek. Rahmetli ciğerci Ahmet’in dediği gibi ‘Fasulyenin yahnisi gitti geldi aynisi’ hesabı olacaktır. KKTC’de çözüm olmadığı sürece hiçbir şey olmayacaktır. Karma oy sistemi de bu ülkede kaldırılmalıdır ki herkes tuttuğu partiyi desteklesin.”

Bekir Moda

“Erken genel seçim bu ülkede şu an için gerekmiyor. Vatandaşın durumu ortada ve ülke ekonomisine zarar vereceği için bir seçimin yapılmasını doğru bulmuyorum. Diğer yandan karma oy sisteminin kaldırılması daha doğru olacaktır. Herkes tuttuğu partisine oy verirse daha doğru olacaktır.”

Fatma Erçelik

“Erken bir seçim bence bu ülkede hemen yapılmalıdır. Pahalılık aldı başını gidiyor. Erken seçim yapılır ve yeni hükümetin iyi bir politikası olursa belki bu pahalılıktan kurtuluruz. Karma oy sisteminin kalkmaması gerekiyor. Belki ben partiye oy vermek yerine kişileri iş yapabileceğine güvenerek seçmek istiyorum. Bence karma oy kullanımı engellenmemelidir.”

Mustafa Işık

“Erken seçim yapılacaksa Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında olmalıdır. Her şey bu ülkede bozuldu. Ekonomi, trafik, üniversiteler ve daha birçok alanda ciddi sıkıntılar var ve erken seçim kaçınılmazdır. Diğer yandan karma oy sisteminin kaldırılması ve seçim barajının yükseltilmesi gerektiğini düşünüyorum. İki tane milletvekili ile seçime giren partiler hükümet kurulmasında rol oynuyor bakanlık alıyor ve bunlar siyasette istikrarı bozuyor.”

Mustafa Alsancak

“Bana göre; seçim zamanı geldiğinde yapılması gerekiyor çünkü bu halk artık sürekli seçim yapılmasından bıktı usandı. Karma oy sisteminde insanlar biraz daha serbest düşünerek oy veriyorlar ve karma oy kaldırılırsa kişileri partilere oy vermeye zorluyorlar. Ben karma oy kullanımından yanayım. Hatta parti gözetmeksizin herkesin iş yapacak kişileri karma olarak seçmeleri daha doğru olacaktır.”

Ulus Çomunoğlu

“Erken bir seçim olsa ne olacak? Hiçbir şey değişmeyecek. Önce herkeste zihniyet değişecek kanunları yasaları uygulayacaklar ve biz de seçim olduğunda seçim oldu diyelim. Karma oy kullanımının kaldırılması gündeme geldi ve bence karma oy kaldırılsın herkes desteklediği partisine oy versin. Sayımı yapılırken karma oylarda insanların canı çıkıyordu şimdi karma oy kalkarsa sayımı da kolay olacak.”