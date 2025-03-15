İşveren de sorumlu

Suna ERDEN

Güzelyurt'ta Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) içerisinde bulunan kafeyi kundaklayan 41 yaşındaki Seray Taliman dün yeniden mahkemeye çıkarılarak, teminatla serbest bırakıldı. Zanlının çalışma izninin olmadığı, kaçak olarak temizlik işleri yaptığı tespit edildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; Şubat ayında işten çıkarılan zanlının, iş yerini kundaklamaya karar verdiğini; ilk etapta internetten piknik tüpüne tiner dökmeyi ve ateşe vermeyi öğrendiğini söylediğini anlattı.

Polis memuru; zanlının 3 Mart saat 07.35 sıralarında okulun servisine binip, KSTÜ’ye yakın mesafede bulunan Güzelyurt Meslek Lisesi’nin önünde indiğini ve ağaçların altında üstünü değiştirdiğini ifade etti.

Ağacın altında üstünü değişti

Polis memuru; siyah elbiselerini çıkaran zanlının, yeşil kapüşonlu bir sweat shirt ile pembe eşofman altı giyip güneş gözlüğü taktığını, elbiselerini çanta içerisine koyup Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ne doğru gittiğini kaydetti.

Zanlı 07.58’de kafeye girdi; 3 dakika içerisinde çantasına koyduğu piknik tüpünü erkek tuvaletindeki klozete koyup üstüne tiner döktü ve tuvaletin kapısını kilitledikten sonra iş yerinden çıkış yaptı.

Zanlının Meslek Lisesi civarına gidip, çitlerin arkasına saklanarak tekrar kıyafetlerini değiştirdiğini kaydeden polis; siyah kıyafetlerini yeniden giydiğini, iş yerine geri dönüp, kafe içerisine giriş yaptığı esnada patlama ve yangın çıktığını açıkladı.

Kameralardan tespit edildi

Polis memuru; meydana gelen yangınla ilgili başlatılan detaylı araştırma ve incelenen kamera görüntüleri sayesinde zanlının tespit edilerek tutuklandığını dile getirdi.

Polis memuru; zanlının sorgusunda işten çıkarıldığını, başka iş bulamadığını, ekonomik sıkıntı çektiğini, iş yerine kinlenerek motive olduğunu ve internet üzerinden izlediği videoları örnek alarak bu işi planlayarak yaptığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis; zanlının olay esnasında tasarrufunda bulundurduğu sırt çantasını attığı yeri gösterdiğini, evinde yapılan aramada olay esnasında giydiği kıyafetlerin bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Polis memuru; zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında 6 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde Lefkoşa Devlet Hastanesi Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürülerek muayene edildiğini açıkladı.

Polis; yapılan kontrollerde herhangi bir psikiyatrik hastalığı olmadığına ve yaptığı eylemin bilinçli bir şekilde gerçekleştirdiğine dair rapor alındığını kaydetti.

Komşu kavgası kayıtlarda

Polis memuru; zanlının daha önce komşusuna yönelik şiddet tehditlerinde bulunduğu ve geçmişte hakkında şikayetler olduğunu belirtti.

Polis memuru; Seray Taliman’ın çalışma izni bulunmadığını ve kaçak olarak temizlik işlerinde çalıştığını tespit ettiklerini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis; evli ve 5 çocuk annesi olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 400’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2025, 09:48