Güven tazeledi

Mehmet KARA

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ardından Parti Meclisi (PM), dün genel sekreterlik seçimi gündemiyle UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel başkanlığında toplandı. Tek aday olan UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, yeniden partinin genel sekreteri seçildi.

Sarayönü’ndeki parti binasında saat 15.20’de başlayan toplantı, yaklaşık bir saat sürdü.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, toplantının ardından yaptığı açıklamada, 21 Eylül 2024’te Ulusal Birlik Partisi’nin kurultayının gerçekleştirildiğini, tüzük gereği önce köy ve mahalle örgütlerini yenilediklerini ardından da kurultayın yapıldığını ifade etti.

Hasipoğlu’nun üçüncü kez partinin genel sekreteri seçildiğini ifade eden Üstel, kendisine görevinde başarılar diledi.

17-18 Mart tarihlerinde yapılacak olan 5+1 gayriresmi Kıbrıs toplantısı için Cenevre’de olacaklarını kaydeden Üstel, yapılacak görüşmeleri yakından takip edeceklerini kaydetti.

“Bizim Kıbrıs konusundaki görüşümüz, her zamanki gibi, ‘iki egemen ve eşit uluslararası statüye sahip bir devlet’… Bu doğrultuda görüşmelere gidiyoruz.” diyen Üstel, görüşmelerde nelerle karşılaşacaklarını hep birlikte göreceklerini ifade etti.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da seçimde tek aday olarak yeniden parti meclisinin kendisine bu görevi verdiğini söyledi.

2021’den bu yana bu görevi yaptığını dile getiren Hasipoğlu, “Üç kez üst üste partinin genel sekreteri seçildim. Partimize, devletimize ve halkımıza en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

