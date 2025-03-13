Emri kimin verdiği gizlendi 

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde ‘Doyduk Doyduk’ adlı lokantayı işleten Ahmet Keskin’e silahlı saldırı düzenleyen Muharrem Lermi ile suç ortağı Metin Eminanç dün yeniden mahkemeye çıkarılarak, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Olayın azmettiren şahsın kimliğiyle ilgili detay verilmezken, Metin Eminanç’ın da Keskin’i vurmaya geldiği ancak sonra vazgeçtiği açıklandı. Metin Eminanç’ın vazgeçmesi üzerine Lermi’nin gönderildiği ve silahı teslim aldığı belirtildi.

Metin Eminanç’ın ifadesinde ailesinin tehdit altında olmasından dolayı işi kabul ettiğini ancak sonra vazgeçtiğini, silahı ise Haspolat bölgesinde kendisine atılan konumdan aldığını söylediği öğrenildi.

Mahkemede olayı yeniden aktaran polis; Muharrem Lermi’nin 22 Şubat 2025 tarihinde saat 15.15 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Doyduk Doyduk isimli restoranda işletmeci Ahmet Keskin'e bir el ateş açarak baldırından yaraladığını anımsattı. Polis; Lermi’nin aynı gün saat 17.00 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapacağı esnada tespit edilerek, tutuklandığını anımsattı.

Polis; Lermi’nin olay esnasında giymekte olduğu bir adet ceket, şapka, Glock marka tabanca, şarjörde ise 8 adet 9 mm çapındaki canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis; olayda yaralanan Ahmet Keskin’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatın ardından, Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındığını aktardı.

Polis; yapılan soruşturma sonucu Metin Eminanç’ın saldırıdan 2 gün önce Lermi’ye silah verdiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis memuru; Metin Eminanç’ın 23 Şubat tarihinde tutuklandığını, ifadesinde 12 Şubat’ta para karşılığında Ahmet Keskin’i vurmaya geldiğini, birçok kez Doyduk Doyduk isimli restoranın çevresine gittiğini ancak saldırıyı gerçekleştirmediğini; bu nedenle Muharrem Lermi’nin gönderildiğini ve teslim aldığı silahı Lermi’ye verdiğini söylediğini açıkladı.

Polis; Metin Eminanç’ın ifadesinde ailesi tehdit altında olduğu için tetikçi olmayı kabul ettiğini söylediğini de aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını, işlenen suçların ağır ceza kapsamında girdiğini kaydeden polis, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlıların 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

