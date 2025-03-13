2 yıl hapislik aldı

Lefkoşa’da motosikletten düşen ve kendisine yardım etmek isteyen kadını, uyuşturucu etkisi altındayken ciddi şekilde darp eden Raif Yıldırımer, suçlu bulunarak, 2 yıl hapse mahkum edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “kanunsuz uyuşturucu madde tasarruf”, “ciddi darp” ve “kanunsuz patlayıcı madde (mermi) tasarrufu” suçlamalarından yargılanan Raif Yıldırımer hakkındaki dava karara bağlandı.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı. Ağır ceza yargıcı; olayın 2 Ağustos 2024 tarihinde saat 20.30 sıralarında Lefkoşa’da Reşadiye Sokak üzerinde meydana geldiğini belirtti.

Yargıç; sanığın kullanımındaki motosikletten düşmesine müteakip, kendisini yerden kaldırarak yardım etmek isteyen Y.K.’nin (K-37) yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kadını ciddi şekilde darp ettiğini anımsattı. Yargıç; sanığın motosikletten düştüğü sırada tasarrufunda bulundurduğu bir kağıt parçasının yere düşürdüğünü ve söz konusu kağıt parçasında yapılan kontrolde, içerisinde yaklaşık 2 gram ağrılında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tespit edilerek, emare olarak alındığını ifade etti. Yargıç; sanığın ikametgahında yapılan aramada 20 gram hintkeneviri ve 4 adet de canlı mermi bulunduğunu ifade etti.

Yargıç, sanığı olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup, mahkum ettiklerini belirtti.

Uyuşturucu, kanunsuz patlayıcı madde taşıma suçlarının oldukça yaygın suçlar arasında olduğuna dikkat çeken yargıç; patlayıcı madde tasarrufuna yasal düzenlemeler getirildiğine de dikkat çekti.

Sanığın tasarrufunda 4 adet canlı mermi bulunduğunu ancak tabanca tespit edilmediğini belirten yargıç, uyuşturucu ve darp suçlarından sabıkası oluşunu aleyhine, suçunu kabul edip, adaletin erken tecellisine katkı koyuşunu; polise ifade vermesini, uyuşturucudan kurtulmak için tedavi olmak istemesini lehine değerlendirdiklerini belirterek, 2 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

