Nakit para da bulundu

Lefkoşa’da ihbar üzerine Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’nde seyreden araçta arama yapan narkotik ekipleri; kokain, hintkeneviri, methamphetamine ve uyuşturucu hap ele geçirdi; Ahmet Fatih Ağcakoca ve Fuat Demirtaş isimli zanlıları tutukladı. Araçta uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 500 Euro ve 5 bin TL nakit para da bulunurken, 2 zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındı. Mahkemede olguları aktaran polis; 11 Mart 2025 tarihinde saat 21.45'te Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından Lefkoşa'da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde gerçekleştirilen operasyonda Ahmet Fatih Ağcakoca'nın kullanımında, Fuat Demirtaş’ın yolcu olarak bulunduğu UZ 558 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi. Polis; zanlıların tasarruflarında yaklaşık 21 gram ağırlığında methamphetamine, 6 gram ağırlığında kokain, 6 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap, bir gram 500 miligram ağırlığında hintkeneviri, içerisinde kenevir olan plastik öğütücü bulunduğunu söyledi. Polis; ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 500 Euro ve 5 bin TL nakit para da bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Polis; zanlıların suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını; alınacak ifadeler olduğunu, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini belirterek, 2 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

