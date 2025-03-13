Türk tarafı hazır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının, bir diğer ifadeyle egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, çözüme giden yolu açacaktır. Ada'daki iki komşu devletin iyi ilişkiler içerisinde yan yana yaşaması, bölgesel istikrar ve refaha birlikte katkıda bulunması, şüphesiz ki hepimizin arzusudur." dedi.

Yılmaz, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Cevdet Yılmaz, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, karşılıklı ziyaretlerin, iki ülke arasındaki yakın işbirliği ve eş güdümün bir yansıması olduğunu belirterek, Tatar ile ortak gündemdeki konulara ilişkin kapsamlı bir görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.

Kıbrıs meselesinde halihazırda bulunulan aşamayı ele alarak, gelecek döneme yönelik öngörüler ve öncelikler hakkında görüş alışverişinde bulunacaklarını dile getiren Yılmaz, Kıbrıs Türklerinin refahını sağlamak amacıyla yürüttükleri projeler ile siyasi ve ekonomik alanlardaki gelişmeleri tüm boyutlarıyla ele almaya her zaman önem verdiklerini ifade etti.

Yılmaz, Kıbrıs Türkü'nün refahını ve sürdürülebilir bir ekonomiye kavuşmasını sağlamak amacıyla gerekli adımların atılması konusunda da her zaman kararlı olduklarını vurgulayarak, KKTC'nin Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı'nı, ocak ayında KKTC hükümetiyle birlikte kamuoyuna duyurduklarını hatırlattı.

"İki devletli çözüm yaklaşımına desteğimiz tamdır"

Kalkınma Planı'nın, hem işbirliğine güçlü bir altyapı sunduğunu hem de Kıbrıs Türkü'nün refahı için önemli bir dayanak teşkil ettiğini anlatan Yılmaz, 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde KKTC'de sağlık altyapısının güçlendirildiğini, altyapı anlamında kritik yatırımlar yapıldığını, e-Devlet projeleriyle daha fazla sayıda kamu hizmetinin dijitalleştiğini ve girişimcilik başta olmak üzere özel sektörün desteklendiğini bildirdi.

Yılmaz, geçen yıl BM Genel Sekreterinin özel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile başlayan görüşmelerde, Türkiye'nin ve KKTC'nin, yine uzlaşmadan ve çözümden yana olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs’ın gerçekleri görülmeli

Bahse konu o görüşmelerin bir devamı niteliğinde olacak Cenevre görüşmelerinde de yine uzlaşmacı tavırlarını devam ettireceklerini, sürece katkı sunma gayretinde olacaklarını belirten Yılmaz, daha önce denenmiş ve tükenmiş yöntemlerin bir faydasının olmayacağının bir kez daha altını çizdi.

Cevdet Yılmaz, toplantının hayırlı geçmesini, muhatapların Kıbrıs'ın gerçeklerini görmesini ve artık bu doğrultuda yapıcı adımlar atılmasını temenni ettiklerini dile getirerek, "Biz, Anavatan ve garantör olarak, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin güvenliğini ve refahını her daim temin etmeye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişerek daha da güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Tatar: Yapıcı bir anlayışla gideceğiz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs meselesinde yeni yaklaşım ve yapıcı bir anlayışla gidecekleri Cenevre'de Kıbrıs'ın gerçeklerini anlatacağına işaret ederek, barış, huzur ve güvenliğin devamının, hem Kıbrıs Türk halkının hem de Rum halkının refahının artmasının, iki tarafın ve devletin işbirliğiyle mümkün olabileceğine belirtti.

Tatar, "Hem Rum halkına hem Türk halkına çok daha fazla müreffeh yarınları birlikte verebileceğimizi ve bütün bu olumlu ve yapıcı yaklaşımlarımızın uluslararası toplumun da artık daha fazla gecikmeden kabul etmesi gerektiğini bütün samimiyetimizle orada ifade edeceğiz." dedi.