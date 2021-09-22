Tören 14 Mart’ta

Alman biyoteknoloji şirketi Biontech'in kurucu ortakları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, BioNTech'te çalışmalarını sürdüren Prof. Katalin Kariko ile birlikte mesajcı RNA (mrNA) teknolojisinin geliştirilmesine yaptıkları katkılardan dolayı Almanya'nın önde gelen tıp ödüllerinden 2022 Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter Ödülü'ne layık görüldü.

Paul Ehrlich Vakfı tarafından yapılan açıklamada, "Şahin, Türeci ve Kariko, mesajcı RNA'nın (mRNA) hastalığı önleme ve tedavi etmede bir ilke olarak geliştirilmesindeki vizyonları ve azimleri nedeniyle 2022 Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter Ödülü'ne layık görüldü" ifadesine yer verildi.

Araştırmacıların "tıbbın bazı alanlarında köklü bir paradigma değişikliğine yol açması muhtemel ibir teknoloji platformu oluşturduğu" belirtilen açıklamada, "Üç ödül sahibi, önleyici ve tedavi edici amaçlar için haberci RNA'nın (mRNA) geliştirilmesindeki başarılarından dolayı onurlandırılıyor" denildi.

Özlem Türeci ile Dr. Uğur Şahin dünyanın ilk mRNA bazlı Covid-19 aşısını geliştirerek Pfizer ortaklığında birçok ülkenin kullanımına sunmuştu.

Toplam 120 bin euro tutarındaki ödülün gelecek yıl 14 Mart'ta düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilmesi planlanıyor. Almanya'nın en prestijli tıp ödüllerinden kabul edilen Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter'in sahipleri arasında daha sonra Nobel Tıp Ödülü'ne layık görülen isimler de bulunuyor.