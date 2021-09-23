Türkiye 548 bin doz aşı gönderdi

Başbakan Ersan Saner dün Acil Durum Hastanesi’ni ziyaretinde Başhekimi Dr. Erol Uçaner tarafından karşılandı.

Verilen bilgiye göre; tüm dünyayı saran ve KKTC’yi de etkileyen salgın sebebi ile KKTC halkının sağlık ihtiyacının salgın koşullarında karşılanabilmesine katkı sağlamak üzere geçen yıl bu aylarda yapımına başlanan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin katkıları ile üç ay gibi kısa bir sürede inşaası tamamlanarak halkın hizmetine sunulan Acil Durum Hastanesi’nde incelemelerde bulunan Başbakan Ersan Saner “Bugün, sadece bir hastane ziyareti yapmıyorum. Büyük bir mücadelenin, insan üstü bir gayretin, toplumsal bir kavganın, fedakarlığın merkezine konuk oluyorum.” dedi

Pandemiyle mücadelede gelinen noktanın, ciddi bir emek ve özverinin sonucu olduğunu belirten Saner, “Bilimi öne koyduk, Sağlık Üst Kurulu’na güvendik, gerekli desteği verdik. Geldiğimiz aşamada, rakamlar ciddi bir başarıya işaret ediyor. Bu siyasi bir başarı değil, toplumsal bir başarıdır. Bizler sadece, bilimi temel alan, uluslararası dayanağı olan kararların uygulanmasına destek olduk, önünü açtık.” dedi

Acil Durum Hastanesi’nin ortak bir mücadelenin simgesi olduğuna da vurgu yapan Başbakan Saner destek olmaya, güç katmaya devam edeceğinin de altını çizdi

“Ülke kapanmadan, ekonomik faaliyetlere ara vermeden, sağlık alanından da taviz vermeden yönetiyoruz. Yönetmeye de devam edeceğiz.” diyen Başbakan, bu mücadelede vatandaşlara da çok iş düştüğünü, vatandaşların da bu mücadelenin bir parçası olduğu bilincini asla terketmeyerek, maske ve mesafenin, bizleri koruyan en önemli araç olduğunu söyledi.

Birçok ülkenin ulaşmakta sıkıntı çektiği aşı konusunda Anavatan Türkiye’nin çok önemli bir destek verdiğini ve bu bağlamda 548 bin doz aşıyı ülkemize gönderdiğini belirten Başbakan, gelen aşılarla halkımızın yüzde 58.01’inin I. doz, yüzde 56.52’sinin ise II. doz aşılanmış durumda olduğuna işaret ederek “Sinovac ile başlayan aşılama sürecimiz, dünya sağlık örgütünün önerileri doğrultusunda devam ediyor. “dedi.

Uçaner: Her zaman görevimizin başındayız

Hastane Başhekimi Erol Uçaner ise yaptığı konuşmada, ziyareti ve sürekli desteği için Başbakan Saner’e teşekkür ederek, “Buradaki ekipler çok da kolay bir süreç yaşamadı. Her aşamada sorunsuz bir lojistik destekle sağlık ordusunun yanında olunması gerekiyor. Bizler en zor anlarda dahi büyük bir fedakarlıkla görevimizin başında olduk, olmaya da devam edeceğiz.

Ziyareti ile bizlere güç ve moral veren Sayın Başbakan Ersan Saner’e teşekkür ederim” dedi

Başhekim Erol Uçaner ziyaret sırasında Başbakan’a hastane çalışmaları hakkında kısa bir birifing vererek pandemi hastanesindeki işleyiş sürecini anlattı.